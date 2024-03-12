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Чи справді сидячий спосіб життя вбиває: думка вчених

12 березня, 2024 вiвторок
16:22
Здоров'я Проблема сидячого способу життя

У наш час стиль життя людей досить відрізняється, але більшість об'єднує те, що ми багато сидимо протягом робочого дня. Чи дійсно це сильно шкодить здоров'ю?

Експерти підкреслюють, що довготривале сидіння може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Погіршення самопочуття загрожує всім, хто проводить багато часу за робочим столом чи вдома у сидячому положенні.

Важливо зауважити, що приблизно третина населення розвинених країн проводить понад 10 годин на день сидячи, чи то на роботі, чи то вдома. Багато з них навіть не піднімаються зі свого офісного крісла, віддаючи перевагу перекусам за робочим столом. І значна частина цих людей стикається з проблемами, такими як біль у спині, шиї, сколіози та багато іншого.

Усім відомо, що нині серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смертей у всьому світі. Тому група вчених з різних країн, виконала комплексне дослідження, щоб дізнатися, яка активність людини є найшкідливішою для серця. Результати дослідження були опубліковані в European Heart Journal

Для отримання об'єктивної картини впливу різних життєвих стилів на здоров'я серця, вчені порівняли результати шести досліджень, в яких взяли участь понад 15 тисяч осіб. Цей обсяг дозволив їм отримати ретельне уявлення про наслідки "сидячого" та "стоячого" способу життя, рівень фізичної активності та якість сну на різноманітні показники стану серця.

Найшкідливіша активність для організму людини – довготривале сидіння

Згідно з результатами дослідження виявлено, що тривале сидіння на одному місці протягом усього дня є найгіршим заняттям для здоров'я серця, навіть якщо порівнювати з лежанням чи стоянням. Це сприяє підвищенню ризику збільшення Індексу маси тіла (ІМТ), підвищенню рівня холестерину та глікованого гемоглобіну в крові, що є показником діабету.

Цікаво, що поліпшення цих показників можливе без значних змін у способі життя. Достатньо лише вставати з офісного крісла кожні півгодини, щоб знизити ризики. Ще ефективнішим способом буде замінити звичне стояння на швидку ходьбу.

Тому, якщо у вас сидяча робота, важливо час від час вставати. Можна сходити випити води, зробити легку розминку або вийти подихати пару хвилин свіжим повітрям. Просто змінити положення та лягти, теж не буде ефективним. Якщо людина не збирається лягати спати, тоді не варто просто лежати. У дослідженні 2010 року підтверджують, що під час сидіння чи лежання у людини знижуються метаболічні процеси, зростає рівень "поганого" холестерину та інше. Так, доктор Джон Тіфолт (Dr. John Thyfault), який був співавтором дослідження, підкреслив: "Лежання матиме такі ж шкідливі наслідки, як і сидіння". Про це пише The New York Times.

Фото: Istockphoto

Чому важливо рухатись, а не просто сидіти?

Людське тіло еволюційно адаптувалося до вертикального положення протягом мільйонів років. Опорно-руховий апарат, такий як кістки, м'язи та суглоби, розроблений для підтримки вертикальної позиції тіла або активної фізичної діяльності. Це означає, що наші системи тіла оптимально функціонують, коли ми рухаємося, ходимо, стоїмо, а не сидимо або лежимо протягом дня.

Сидячий спосіб життя може призвести до різних проблем з опорно-руховим апаратом. Коли людина сидить тривалий час, м'язи корсету, які підтримують хребет, можуть поступово втрачати свою силу і гнучкість. Це може призвести до порушень в поставі, збільшення ризику розвитку болю у спині та інших проблем з хребтом.

Крім того, тривале сидіння може призвести до змін у структурі опорно-рухової системи та суглобів, а також до зменшення кровообігу. У результаті цього може збільшитися ризик розвитку хребетно-м'язових захворювань, таких як сколіоз, остеохондроз, ішіас та інші. Крім того, ця активність людини може призводити до збільшення тиску на кровоносні судини у нижній частині тіла, що спричиняє венозну недостатність.

Проблема та рішення

Як зазначалось раніше, тривале сидіння пов'язане з ризиком розвитку численних хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, ожиріння, діабет другого типу та проблем з опорно-руховим апаратом. Тому, важливо знати, як з цим боротися. Нажаль, навіть регулярна фізична активність ввечері не компенсує шкідливих ефектів тривалого сидіння, тож важливо регулярно розминатися та вставати зі стільця кожну годину.

Розтягуйте м'язи та зв'язки, особливо спини, шиї, плечей та стегон, щоб зберегти гнучкість та попередити болі у спині. Ви можете навіть встановити будильник, який буде нагадувати вам, що настав час зробити розминку або просту руханку.

Фото: health.clevelandclinic.org

Розгляньте можливість використання стола, який піднімається, щоб працювати стоячи протягом частини робочого дня. Оскільки при сидінні м'язи майже не активуються і кровообіг уповільнюється, тому виникають проблеми зі здоров'ям. Водночас, коли людина стоїть, її м'язи надалі працюють для підтримки тіла, хоча і в меншій мірі, ніж під час активних рухів. Нервова система постійно координує м'язи для забезпечення стабільності тіла під час стояння. Це один із видів низькоінтенсивних навантажень, які зберігають м'язовий тонус та сприяють виробленню ферментів, необхідних для підтримки оптимального функціонування м'язів та інших тканин.

Крім того, використовуйте ергономічні крісла та стільці з підтримкою спини та правильно організуйте робоче місце, щоб знизити навантаження на шийний відділ. Однак, пам'ятайте, що навіть найкращі ергономічні крісла не можуть повністю нівелювати негативний вплив тривалого сидіння. Хоча ці меблі забезпечують деяке полегшення та підтримку для хребта, але більшість негативних аспектів сидячого способу життя залишаються, зокрема, обмеження кровообігу.

Отже, зберігайте активність протягом дня та будьте здорові.

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