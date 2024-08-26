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Гормони щитоподібної залози: норма та відхилення

Юлія Юліна
26 серпня, 2024 понедiлок
18:28
Здоров'я

Щитоподібна залоза  відіграє ключову роль в ендокринній системі організму

Зміст

1. Вступ. Що важливо знати про щитоподібну залозу людини?

2. Які гормони виробляє щитоподібна залоза?

3. Які аналізи на гормони щитоподібної залози потрібно здавати?

4. Функції гормонів щитоподібної залози

5. Норма гормонів щитоподібної залози

6. Які захворювання пов'язані з щитоподібною залозою?

7. Де здати аналіз на гормони щитоподібної залози?

Вступ. Що важливо знати про щитоподібну залозу людини?

Щитоподібна залоза —  важливий орган ендокринної системи, розташований на передній поверхні шиї. У лабораторії ДІЛА можна обрати дослідження на ТТГ та антитіла до тиреопероксидази.

Які гормони виробляє щитоподібна залоза

Щитоподібна залоза виробляє йодовмісні гормони – тироксин (Т4) та трийодтиронін (Т3), а також кальцитонін.

● Тироксин (Т4) – основний гормон щитоподібної залози;

● Трийодтиронін (Т3) – активна форма гормону, яка містить три атоми йоду;

● Кальцитонін – гормон, який регулює рівень кальцію в крові.

Тиреотропний гормон (ТТГ) — гормон, що контролює роботу щитоподібної залози. 

Які аналізи на гормони щитоподібної залози потрібно здавати

Для оцінки стану щитоподібної залози рекомендуються дослідження:

● Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон). 

● Аналіз на Т4.

● Аналіз на Т3.

Функції гормонів щитоподібної залози та їхній вплив на організм

Гормони щитоподібної залози виконують функції:

● регуляція метаболізму;

● вплив на серцево-судинну систему;

● зростання та розвиток;

● нервова система;

● терморегуляція.

Норма гормонів щитоподібної залози

Нормальні рівні гормонів щитоподібної залози забезпечують роботу організму. Відхилення свідчать про захворювання. Нормальні рівні гормонів:

● ТТГ: 0.4-4.85 мкМО/мл

● Т3 (вільний): 2.3-4.2 пг/мл

● Т4 (вільний): 0.61-1.47 нг/дл

Які захворювання пов’язані з гормонами щитоподібної залози

Порушення можуть призводити до захворювань залози:

● Гіпотиреоз — коли щитоподібна залоза виробляє занизьку кількість гормонів. 

● Гіпертиреоз — протилежний стан, за якого щитоподібна залоза виробляє надмірну кількість гормонів. 

● Аутоімунний тиреоїдит (зоб Хашимото) – хронічне запалення щитоподібної залози.

● Базедова хвороба або ж дифузний токсичний зоб – аутоімунне захворювання.

Де здати аналіз на гормони щитоподібної залози

Аналізи на гормони щитоподібної залози можна здати у медичній лабораторії ДІЛА. Обирайте дослідження на ТТГ, Т3, Т4 та комплексні дослідження для оцінки здоровʼя щитоподібної залози.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Медицина
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