Найкорисніші продукти для організму, які мають бути в раціоні

Здоров'я починається зі спорту, щоденного вживання необхідної кількості води та збалансованого харчування, яке включає корисні та природні продукти. Згідно з дослідженнями вчених та дієтологів, наведені нижче продукти входять до переліку найбільш корисних для організму, а також мають бути в раціоні як жінок, так і чоловіків.

Правильне харчування: що організм має отримувати з їжі щодня?

Щоденне харчування повинно забезпечувати організм необхідними поживними речовинами, включаючи білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали.

Білки є основними будівельними блоками для клітин, тканин та м'язів організму. Вони необхідні для росту, регенерації тканин, вироблення ферментів та гормонів.

Жири є важливим джерелом енергії та необхідні для правильного функціонування клітин, а також для поглинання жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K). Вони можуть бути насиченими (з м'яса, молочних продуктів, масла), ненасиченими (з риби, рослинних олій, горіхів). Важливо обирати здорові джерела жирів та обмежувати споживання трансжирів.

Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму, особливо корисні для мозку та м'язів. Їх можна поділити на прості (цукор, мед, фрукти) та складні (злаки, картопля, бобові), залежно від складності молекул. Важливо обирати вуглеводи з високим вмістом волокон та обмежувати споживання простих цукрів.

Вітаміни та мінерали виконують різноманітні функції в організмі, від підтримки імунної системи до регулювання обміну речовин і функціонування нервової системи. Особливо важливо слідкувати за балансом вітамінів В, С, D, а також мінералами, такими як кальцій, залізо, калій та інші.

Крім того, вода – це одна з найважливіших складових організму, вона бере участь у всіх фізіологічних процесах, включаючи транспорт поживних речовин, видалення токсинів і забезпечення оптимальної температури тіла. Для підтримки оптимальної гідратації рекомендується пити достатню кількість води протягом дня.

Ці поживні речовини важливі для забезпечення ефективної роботи всіх систем організму та підтримки загального здоров'я.

Які продукти вважаються найбільш корисними для організму?

Корисні продукти для організму - це ті, які містять багато поживних речовин та сприяють нормальній роботі організму. На це питання дали відповідь експерти з харчування матеріалі Healthline Media.

Зелень та овочі

Вони містять велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які сприяють загальному здоров'ю. Крім того, зазвичай вони містять багато волокон, які корисні для шкіри, зору, серця та нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Важливо комбінувати їх та щодня їсти багато різних видів овочів:

спаржа, авокадо, солодкий перець, шпинат, петрушка, броколі, морква, селера, цвітна капуста, огірок, часник, цибуля, помідори

Так, наприклад, авокадо містить значну кількість клітковини та мононенасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень "поганого" холестерину, що сприяє здоров'ю серця. А листова зелень (шпинат, листя салату, петрушка, кріп) багаті на вітаміни А, К, С та фолати, які сприяють здоров'ю очей, кісток, крові та імунної системи. Також вони містять антиоксиданти, які захищають клітини від ушкоджень.

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Риба та морепродукти

Риба є відмінним джерелом високоякісного білка, який містить всі необхідні амінокислоти для будівництва та регенерації тканин в організмі. Крім того, багато видів морепродуктів містять здорові ненасичені жири, такі як омега-3 жирні кислоти, а також вітамін D, В12, йод, селен, залізо та багато іншого. Всі ці речовини корисні для серця, мозку, імунної системи та знижують ризик серцево-судинних захворювань, запалень та депресій. Серед найкорисніших:

лосось, вугор, тунець, сардини, молюски, креветки, форель

Загалом, риба та морепродукти є важливою складовою здорового харчування, тому вони постійно мають бути у вашому раціоні.

Фрукти та різні ягоди

Фрукти та ягоди є відмінним джерелом вітамінів С, А, К, Е, а також таких мінералів, як калій, магній та фолієва кислота. Ці поживні речовини важливі для підтримки імунної системи, здоров'я кісток та м'язів, а також здоров'я шкіри та зору.

Крім того, вони містять цінні антиоксиданти, такі як флавоноїди, поліфеноли та каротиноїди, які захищають клітини від шкідливого впливу вільних радикалів, зменшують запалення та знижують ризик розвитку хронічних захворювань. Фрукти та ягоди багаті клітковиною, яка сприяє нормалізації роботи травної системи, підтримує здоров'я серця та судин, знижує рівень холестерину в крові та контролює рівень цукру. Зверніть особливу увагу на:

яблука, апельсини, банани та ягоди (полуниця, смородина, чорниця та малина),

Крім того, експерти радять не нехтувати вишнями, грейпфрутом, ківі, манго, лимоном, динею, персиками, грушою, ананасом та сливами.

Горіхи та насіння

Це ті продукти, які люди часто недооцінюють, однак вони є важливими джерелами поживних речовин, які мають безліч корисних властивостей для здоров'я.

Горіхи та насіння містять велику кількість білка та виступають джерелом різноманітних амінокислот. Містять мононенасичені та поліненасичені жири, такі як омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю серця, мозку та оптимальному функціонуванню нервової системи.

Крім того, вони багаті на вітаміни та мінерали (вітамін Е, фолієва кислота, магній, залізо та цинк), антиоксиданти та клітковину. Горіхи та насіння можна легко включити до раціону, просто додавати до салатів, гарнірів, йогурту або споживати в ролі снеку. Вони є смачним та поживним додатком до будь-якої страви і можуть покращити загальний стан здоров'я:

мигдаль, волоські горіхи, насіння льону, чіа та гарбуза

Є ще низка горіхів, які містять багато здорових жирів, білка, вітамінів та мінералів.

Молочні продукти та яйця

Яйця містять велику кількість білка та важливих поживних речовин. Молочні продукти є джерелом кальцію, вітаміну D, В12, калію та фосфору, важливі для здоров'я кісток, імунної системи, енергетичного обміну та багатьох інших функцій організму.

А також більшість кисломолочних продуктів містить пробіотики - корисні мікроорганізми, які сприяють здоров'ю кишечнику та підтримують його функціонування. Деякі дослідження вказують на те, що молочні продукти можуть допомогти в контролі ваги або сприяти її зниженню у випадку дотримання збалансованої дієти. Тому, звертайте вагу на такі продукти:

яйця, сир (обирайте менш оброблені сорти), молоко, натуральний йогурт

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Нежирне м'ясо

М'ясо містить високоякісний білок, який є будівельним матеріалом для клітин та тканин організму. Білок важливий для росту та регенерації м'язів, а також для підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів.

М'ясо є важливим джерелом заліза, містить вітаміни групи B та цинк. Крім того, особливо корисним буде споживання червоного м'яса для спортсменів, адже воно містить креатин, який може підвищити енергію та витривалість під час фізичних навантажень. Обирайте нежирні варіанти:

куряча грудинка, яловичина, індичка або кролик

Пам'ятайте також про важливість обробки м'яса перед споживанням, щоб уникнути ризику зараження харчовими інфекціями.

Злаки та крупи

Злаки та крупи є джерелом складних вуглеводів, які забезпечують енергію для організму протягом дня. Крім того, вони містять велику кількість клітковини, яка сприяє нормалізації травлення та зниженню ризику захворювань шлунка та кишечника.

Ці продукти містять вітаміни групи B, зокрема тіамін та ніацин, які необхідні для правильного функціонування організму. Вони також багаті мінералами, такими як залізо, магній та цинк. Краще обирайте цільнозернові каші, вони більш корисні та сприяють відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит та запобігає переїданню. Звертайте увагу на такі продукти:

пшениця, гречка, коричневий рис, амарант, овес, кіноа

Олії та бобові

Бобові є важливою складовою здорового харчування та відмінним джерелом рослинного білка, адже мають необхідні амінокислоти, вітаміни та мінерали. Бобові багаті клітковиною та містять пребіотики, які сприяють здоровому травленню, підтримують роботу кишечника та знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету. При цьому вони мають низький глікемічний індекс. Тому, звертайте особливу увагу на такі продукти:

квасоля, сочевиця, горох та нут

Бобові можна використовувати для приготування різноманітних страв, таких як супи, салати, основні стави, хліб та інше.

Фото: Freepik

Якщо ж говорити про олії, їх не можна недооцінювати. Низка цих продуктів багаті на корисні жири, які знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів. Крім того, вони містять вітаміни та антиоксиданти, а також сприяють підтримці здорового травлення, зменшують запалення та підтримують роботу шлунково-кишкового тракту. Серед найбільш корисних:

оливкова, лляна та кокосова олії

Варто пам'ятати, що в цих продуктах важливо знати міру. Незважаючи на їхні корисні властивості, вони містять велику кількість калорій та жирів, тому надмірне споживання може призвести до надлишкової ваги та інших проблем зі здоров'ям.