Небезпека від фруктів: кому не варто їх вживати та чому?

Фрукти та ягоди є багатими джерелами важливих вітамінів і мінералів, необхідних для підтримання здоров'я. Наприклад, Вітамін С, що присутній у цитрусових, полуниці та ківі, сприяє зміцненню імунітету, покращенню стану шкіри та загоєнню ран. Значна кількість вітаміну А знаходиться у манго та абрикосах, що сприяє здоров'ю очей та шкіри.

Багато фруктів та ягід багаті антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами. Це може знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак і серцево-судинні захворювання. Поліфеноли, що присутні в яблуках та винограді, допомагають у боротьбі зі старінням та хронічними захворюваннями.

Крім того, клітковина, що міститься у фруктах та ягодах, сприяє нормалізації травлення, зниженню рівня холестерину та підтримці здорової ваги. Вона допомагає підтримувати відчуття ситості, що може запобігти переїданню.

Фрукти складаються переважно з води, що сприяє підтримці гідратації організму, особливо в жарку пору року. Незважаючи на те, що фрукти є важливим джерелом вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів, існують випадки, коли їх споживання може завдати шкоди. Розглянемо, кому та чому може бути протипоказано вживання фруктів.

Чи може вживання фруктів завдати шкоди організму?

Деякі фрукти мають високий вміст природного цукру (фруктози), що може негативно впливати на рівень глюкози в крові, особливо у людей з цукровим діабетом або метаболічним синдромом.

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Частина людей можуть мати алергічні реакції на певні фрукти та ягоди. Алергії можуть варіюватися від легких симптомів, таких як свербіж у роті, до серйозних анафілактичних реакцій. Одними із найбільш поширених алергенів серед фруктів є полуниця, ківі, цитрусові.

Крім того, фрукти та ягоди можуть стати причиною проблем із травленням у деяких людей, особливо якщо їх споживати у великих кількостях. Вони можуть важко засвоюватись, тому викликати газоутворення, здуття та біль.

Кому не варто їсти фрукти?

Хоча фрукти є важливою частиною здорового раціону, існують певні медичні обставини, за яких їх споживання може бути обмежене або протипоказане вживання деяких видів. Фруктоза є природним цукром, що міститься у фруктах, меді, деяких овочах та обробленій їжі. Вона є важливою складовою багатьох здорових продуктів, проте деякі люди можуть мати проблеми з її перетравленням та засвоєнням.

Непереносимість фруктози (фруктозна мальабсорбція) – це стан, при якому кишківник не може належним чином засвоювати фруктозу. Це призводить до надмірного утворення газів та дискомфорту в животі.

З найпоширеніших симптомів можна виділити такі: біль у животі, здуття, діарея, нудота, хронічна втома. "Якщо ви споживаєте фруктозу та відчуваєте проблеми з травленням, у вас може бути порушення всмоктування фруктози. Окрім фруктози подібний вплив також мають фруктани - це ферментовані вуглеводи, які складаються з коротких ланцюгів фруктози з єдиною приєднаною одиницею глюкози", - зазначає в своєму дописі на сторінці в Instagram дієтологиня Ольга Безугла.

Головною рекомендацією при такому стані - уникнення або обмеження споживання фруктів з високим вмістом цукру, а також ідентифікація продуктів, які містять значні кількості фруктози. Окрім фруктів, фруктоза міститься в солодких газованих напоях, більшості сухих сніданків, соках, меді, сухофруктах, готових соусах та інших продуктах.

Для людей з цукровим діабетом деякі фрукти можуть бути небезпечними через високий вміст цукрів. Прості вуглеводи, які містяться у фруктах, швидко підвищують рівень глюкози в крові.

Крім того, нутриціолог Віра Курин зазначає, що через високий вміст фруктози, частина фруктів також не рекомендовані для людей з діабетом, лептинорезистентністю, подагрою, підвищеною сечовою кислотою, екземою, дерматитом, болем у суглобах, зайвою вагою та здуттям.

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Що робити, якщо погано після вживання фруктів?

Якщо ви відчуваєте дискомфорт або інші неприємні симптоми після вживання фруктів, важливо вжити заходів для з'ясування причини та полегшення стану. Спробуйте визначити, які саме фрукти викликають у вас дискомфорт. Можливо, це лише кілька видів фруктів або ті, які містять високий рівень фруктози. Так, чорниця, полуниця, ківі, банани та цитрусові (апельсини, грейпфрути), мають низький вміст фруктози.

Замість повного виключення фруктів з раціону, спробуйте збалансувати своє харчування та сформуйте власну "фруктову тарілку", зазначає лікарка-дієтологиня Світлана Фус на сторінці Facebook, як пише ТСН.

Наприклад, людям із гастритом і високою кислотністю шлункового соку рекомендується уникати кислих фруктів і ягід, таких як цитрусові (апельсини, лимони), виноград, ківі. Ці фрукти можуть подразнювати стінки шлунку та погіршувати симптоми гастриту.

У випадку цукрового діабету та ожиріння, важливо обмежувати споживання солодких фруктів, таких як банани, виноград, манго. Вони містять велику кількість фруктози, що може сприяти надмірному набору ваги та різкому підвищенню рівня глюкози в крові.

Надмірне споживання фруктів з високим вмістом фруктози може призвести до збільшення вироблення сечової кислоти та сприяти утворенню каменів в нирках. Це особливо важливо пам'ятати людям, які мають ці проблеми.

"Контролюйте вміст інших джерел фруктози і глюкози: меду, сухофруктів, кондитерських виробів, щоб зменшити ризик надмірної кількості простих вуглеводів у раціоні. Додавайте фрукти і ягоди до свого щоденного раціону. Ви зробите харчування різноманітним, смачним і корисним. І не тільки влітку. Лише знайте міру!", - пояснює Світлана Фус.

Якщо симптоми тривають або погіршуються, важливо звернутися до лікаря для діагностики і отримання рекомендацій. Збалансований підхід до споживання фруктів та ягід, враховуючи індивідуальні особливості та рекомендації лікаря, допоможе отримати максимальну користь для здоров'я.