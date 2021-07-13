Зеленський анонсував розробку законопроєкту про національні спільноти
Президент України Володимир Зеленський заявив про розробку в Україні законопроєкту про національні спільноти
Про це він повідомив під час виступу на форумі “Україна 30. Гуманітарна політика”.
“Офісом президента і мною особисто було поставлено завдання розробки якісно нового та прогресивного законодавства. І зараз іде активна робота над законом (законопроєктом — ред.) про національні спільноти в Україні”, - заявив Зеленський.
За його словами, законопроєкт буде саме про спільноти, а не меншини.
"Зараз йде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Бо жодна національність в нашій державі не має відчувати себе меншиною, не має відчувати себе менш важливою, чи менш захищеною", - сказав Зеленський.
Також після публічного виступу на форумі він пояснив, що йому не подобається словосполучення "національна меншина", прописана в Конституції та законодавстві.
"Мені не подобається словосполучення національна меншина. Ще до президентства я розумів, що воно звучить так, що людина відчуває себе нерівною. Ми повинні відчувати себе рівними. Тобто багато різних національних спільнот", - додав президент.
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