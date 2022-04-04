Зеленський офіційно затвердив склад делегації на переговорах з РФ
Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України
Про це йдеться в указі президента.
Згідно з указом, главою делегації призначено нардепа Давида Арахамію.
Члени делегації: міністр юстиції Денис Малюська, радник голови ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.
Також за згодою членами делегації призначені нардепи Андрій Костін, Дмитро Лубінець та Рустем Умєров.
Експерти делегації: юрист-міжнародник Олександр Малиновський та посол України Олександр Чалий.
Главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати до роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій
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