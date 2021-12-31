Зеленський підписав нове положення про військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомляє Офіс президента.



"Відповідно до ст. 2 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю: затвердити Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі президента.



Крім того, Зеленський скасував дію низки указів попередніх президентів з відповідного питання.



За даними Укрінформу, затверджене Положення застосовується зокрема до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у СЗР особами офіцерського складу кадрової військової служби до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.



Також положення визначає порядок проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України, виконання військового обов'язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період.



Раніше, 30 грудня президент підписав указ "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України".



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