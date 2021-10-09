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Зеленський після критики з боку США відреагував на затримку з обранням керівника САП

9 жовтня, 2021 субота
15:55
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пришвидшити роботу

Про це Зеленський написав у twitter.  

Це сталося після того, як 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів, а у посольстві США в Україні закликали відновити роботу з обрання керівника САП. 

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - написав Зеленський. 

 

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Володимир Зеленський
Посольство США
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
САП
конкурсна комісія
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9 жовтня
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