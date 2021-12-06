Зеленський побував на передовій під час робочої поїздки на схід України
У понеділок, 6 грудня, президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область та побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил
Про це повідомляє Офіс президента, передає Еспресо.TV.
Президент вручив п'яти військовослужбовцям державні нагороди.
"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.
Президент також побажав захисникам України берегти себе і висловив упевненість у неодмінній перемозі.
"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", - наголосив Зеленський.
Крім того, президент ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС і оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
- Нагадаємо, востаннє президент був у зоні ООС 14 жовтня в рамках робочої поїздки в Донецьку та Луганську області.
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