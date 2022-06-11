Зеленський пообіцяв безповоротні гранти для малого та середнього бізнесу
Президент України повідомив про нові державні програми для підтримки бізнесу, презентовані Кабінетом міністрів
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 11 червня."Cьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу в цей складний для всіх час. Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри увесь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася", – зазначив президент.
Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що невдовзі може бути прийнятий законопроєкт, що дасть можливість розмитнити авто через "Дію". Президент пообіцяв, що процес розмитнення буде прозорим і зручним.
- Нагадаємо, Зеленський виступив перед студентами британських вишів, зазначивши, що Росія хоче знищити Україну та довести, що ми штучно створений народ.
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