Зеленський призначив нового очільника контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив новим начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада
Відповідний указ №606/2021 опублікуваний на сайті президента, передає Еспресо.TV.
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в документі.
Крім цього, президент призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
Довідка: За інформацією Liga.net, Олександр Поклад був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
- Нагадаємо, 29 листопада Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ Олександра Руснака.
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