Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака
Про це йдеться в указі Зеленського.
"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Причини його звільнення не розголошуються.
Довідка: Олександр Руснак – генерал-майор СБУ. 11 вересня 2019 року був призначений начальником департаменту контррозвідки спецслужби.
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