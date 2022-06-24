Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Призначити Набока Олександра Миколайовича заступником командувача Національної гвардії України", - зазначається в документі.

Набок - генерал-лейтенант Міністерства внутрішніх справ України. Займав посади від начальника речової служби внутрішніх військ - до начальника територіальних управлінь Національної гвардії України. 2014-2019 роки - начальник Центрального оперативно-територіального об'єднання (ОТО) Національної гвардії України. З вересня 2019 року - начальник Західного ОТО НГУ.