Зеленський: Росія вивезла з України більше ніж 200 тис. дітей
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Росія вивезла з України більше ніж 200 тис. дітей
Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Росія проводить послідовно злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей - це один з найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено більше ніж 200 тис. українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків, і діти з батьками, і діти розлучені з родинами. Російська держава розпорошує їх по всій своїй території. Поселяє наших громадян у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутись", - сказав Володимир Зеленський.
Президент запевнив, що усі російські злочинці будуть покарані.
"Ми маємо знайти відповідь і на цей виклик, а також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував або депортував українців - відповів за свої дії. Невідворотність покарання - це той принцип, якому Україна точно навчить Росію", - підсумував Зеленський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе