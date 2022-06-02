Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Росія проводить послідовно злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей - це один з найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено більше ніж 200 тис. українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків, і діти з батьками, і діти розлучені з родинами. Російська держава розпорошує їх по всій своїй території. Поселяє наших громадян у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутись", - сказав Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що усі російські злочинці будуть покарані.

"Ми маємо знайти відповідь і на цей виклик, а також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував або депортував українців - відповів за свої дії. Невідворотність покарання - це той принцип, якому Україна точно навчить Росію", - підсумував Зеленський.

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