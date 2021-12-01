Зеленський: уперше від початку війни на сході України чергу на квартири для ветеранів буде закрито

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Я пишаюся тим, що ми в наступному році вперше від початку війни на сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України", - сказав Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.



Він додав, що одразу після цього почнеться процес із забезпечення житлом військовослужбовців.



Президент також заявив, що пишається українськими воєнними розвідниками, які провели спецоперацію з порятунку тисячі людей в Афганістані, за що “їм весь світ аплодує стоячи”.



Володимир Зеленський виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, прийняті ним відповідно до конституційних повноважень.

Нагадаємо, 22 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що у 2022 році влада збирається повністю забезпечити житлом ветеранів АТО і переселенців.

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