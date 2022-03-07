Зеленський: "Успіх української армії, воля українського народу і принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру"

Про це зазначив у своєму звернення Володимир Зеленський, передає Еспресо.TV.

"Говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, прем’єром італійського уряду Маріо Драґі, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Індії Моді. Наші тези в розмовах з партнерами абсолютно логічні, справедливі і чесні. Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилася від своїх планів проти України – потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни заради миру", – сказав Зеленський.

Серед таких санкцій, на його переконання, має бути бойкот російського експорту, зокрема відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. "Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю – коли відмовляєшся давати гроші терористу", – додав Зеленський.

Другим важливим санкційним кроком мав би бути бойкот імпорту в Росію: "Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує".

"Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатися, бути моральними і державам, і компаніям. Треба боротися проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати людяність. Успіх української армії, воля українського народу і принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 7 березня, на міжнародних торгах рубль обвалився на понад 10% через перспективу ембарго на російську нафту

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