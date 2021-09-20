Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо пропозицій до проєкту держбюджету по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони
Указ опублікований на сайті ОПУ.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2021 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - зазначається в документі.
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