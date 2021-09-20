Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

Указ опублікований на сайті ОПУ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2021 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - зазначається в документі.

