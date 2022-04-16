Зеленський: в Україні деокуповано 918 населених пунктів
В Україні за час війни з Росією Збройними силами деокуповано 918 населених пунктів
Про під час звернення заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що у 338 звільнених заселених пунктах запрацювали гуманітарні штаби.
"Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади", – розповів президент.
- Відзначимо, що Зеленський також розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру
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