Зеленський: в Україні деокуповано 918 населених пунктів

Про під час звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у 338 звільнених заселених пунктах запрацювали гуманітарні штаби.

"Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади", – розповів президент.

Відзначимо, що Зеленський також розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру

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