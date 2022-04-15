Зеленський відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно
Звання Героя України присвоєно майору Олександру Кукурбі
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні.
"Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів", - сказав президент.
Зеленський також відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно, а також двох службовців Держспецзвʼязку. "А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", – додав він.
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