Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів", - сказав президент.



Зеленський також відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно, а також двох службовців Держспецзвʼязку. "А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", – додав він.



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