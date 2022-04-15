English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно

Зеленський відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно

15 квітня, 2022 п'ятниця
00:44
війна з Росією Зеленський

Звання Героя України присвоєно майору Олександру Кукурбі

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки і сотні окупантів", - сказав президент.

Зеленський також відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно, а також двох службовців Держспецзвʼязку. "А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх", – додав він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
Герой України
відеозвернення
нагородження
Читайте також:
13 квітня, 2022 середа
"Холодноярівці" з 93-ї бригади знищили чергову колону військової техніки загарбників. Відео
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
Федір Веніславський
12 квітня, 2022 вiвторок
"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
01:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
00:45
П'єр-Емерік Обамеянг
"Барселона" сенсаційно вилетіла з Ліги Європи після поразки "Айнтрахту"
00:36
"Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів", - президент України
00:25
Ракетний крейсер "Москва"
До окупованого Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", - Роман Цимбалюк
00:14
Володимир Зеленський
"Ми витримали 50 днів, хоча окупанти відводили нам п'ять", - Зеленський
2022, четвер
14 квітня
23:44
Зеленський
"500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає", - Зеленський в інтерв'ю ВВС згадав про Маріуполь
23:43
окупанти
За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 30 окупантів та 2 танки
23:31
12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за "Шахтар" і забив гол у благодійному матчі з "Лехією"
23:18
"Нептун" втопив крейсер “Москва”
Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ
23:14
В Ірпені, Бучі та Бородянці розчищено вже 125 км доріг, — міністр інфраструктури
23:04
ЧАЕС під окупацією
Поблизу ЧАЕС окупанти вкрали з відділку радіоактивні речі, які поліція вилучила у сталкерів, - Монастирський
22:59
окупанти
Під натиском української армії окупанти почувають себе приреченими на смерть, – СБУ
22:53
Особи з інвалідністю
Війна в Україні ставить під загрозу життя 2,7 мільйонів людей з інвалідністю, - Комітет ООН з прав людей з інвалідністю
22:52
Львівські дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні для потреб України
22:39
ЗСУ
ЗСУ знищили цілу колону ворожої техніки, що прямувала до Ізюма, – Синєгубов
22:33
ООС ЗСУ танк
За добу в зоні ООС наші захисники відбили 6 атак та знищили 4 танки й 6 бронетранспортерів окупантів
22:29
Google
Нові обмеження від Google, відхід Fiverr та Infosys, - у Мінцифри розповіли про розвиток технологічної блокади Росії
22:23
Франція
Франція повертає свого посла до Києва, — Дмитро Кулеба
22:16
Верховна Рада
Самоліквідація ОПЗЖ, захист свободи слова, визнання війни з Росією актом геноциду та заборона військової символіки РФ. Підсумки роботи Ради за 14 квітня
22:09
"Динамо"
Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента
22:05
Джо Байден
Джо Байден запевнив, що готовий відвідати Київ
21:56
Глен Говард
Атака на крейсер "Москва" стала поворотним моментом у війні проти Росії, – американський експерт
21:53
Маріуполь
За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"
21:53
Джастін Трюдо
Канада направить військових до Польщі для підтримки українських біженців
21:42
гроші, долари
Нацбанк дозволив українцям купувати готівкову валюту
21:33
Білл Бернс
Директор ЦРУ попереджає, що російські погрози тактичною ядерною зброєю не слід сприймати "легковажно"
21:32
Олешки на Херсонщині окупували росіяни, над міськрадою триколор ворогів, - мер
21:19
Руслан Стрілець
Парламент призначив Руслана Стрільця міністром екології
21:17
Мевлют Чавушоглу
Туреччина не втрачає надії посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів, - Мевлют Чавушоглу
21:14
МВФ
Глава МВФ розповіла про підготовку до масштабної відбудови України
21:11
СКУ завдяки кампанії "Єднаймося з Україною" зібрав $18 млн доларів для оснащення українських захисників
20:56
Збірна України з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу гратиме на чемпіонаті світу замість Росії
20:56
Петро Порошенко
"Свобода слова – це базова європейська цінність, відключати канали "по дзвінку" неприпустимо", - Порошенко
20:51
Володимир Зеленський дає інтерв'ю ВВС
"За нафту платять кров'ю", - Зеленський дав інтерв'ю для ВВС
20:50
Карім Хан
Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан після відвідин звільненої від росіян Бучі: "Злочини є реальними, це не фейк"
20:29
окупанти гармата
На Сході почали з’являтися перші російські війська, які залишили Північ України, - CNN
20:28
збірна України
Футбольні збірні України та Шотландії визначились з датою проведення матчу відбору на ЧС-2022
20:24
заборона ОПЗЖ
У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ
20:04
Крейсер "Москва"
На ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси, - Defense Express. Фото
20:02
росія танк
Окупанти зосередилися на встановленні контролю над кількома містами Луганщини і Донеччини, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV