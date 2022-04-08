Зеленський відзначив нагородами 344 військових, п’ятьом присвоїв звання Героя України
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 344 військовослужбовців Збройних сил України, а п’ятьом присвоїв звання Героя України
Про це президент повідомив під час традиційного відеозвернення.
"Я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних сил України. Ще п’ятеро військовослужбовців стали сьогодні (7 квітня. – Ред.) Героями України", - зазначив глава держави.
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