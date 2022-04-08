Про це президент повідомив під час традиційного відеозвернення.



"Я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних сил України. Ще п’ятеро військовослужбовців стали сьогодні (7 квітня. – Ред.) Героями України", - зазначив глава держави.







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