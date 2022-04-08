English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський відзначив нагородами 344 військових, п’ятьом присвоїв звання Героя України

Зеленський відзначив нагородами 344 військових, п’ятьом присвоїв звання Героя України

8 квітня, 2022 п'ятниця
00:48
війна з Росією Герой України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 344 військовослужбовців Збройних сил України, а п’ятьом присвоїв звання Героя України

Про це президент повідомив під час традиційного відеозвернення.

"Я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних сил України. Ще п’ятеро військовослужбовців стали сьогодні (7 квітня.Ред.) Героями України", - зазначив глава держави.
 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
звернення
нагороди
Герой України
Володимир Зеленський
Читайте також:
Дмитро Пєсков
7 квітня, 2022 четвер
Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
Олаф Шольц
6 квітня, 2022 середа
100 млрд євро, які Шольц виділив на німецьку армію, змінять баланс сил у Європі капітально, – російський соціолог з Німеччини
7 квітня, 2022 четвер
Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.83
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 квітня
01:44
ірпінь
В Ірпені до 11 квітня ввели комендантську годину
01:20
Одеса пляж міна
Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря: вражено об'єкти інфраструктури
01:07
Каховське водосховище
На Каховському водосховищі окупанти розстріляли човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини
00:54
Тбілісі
У Грузії одну з площ столиці можуть перейменувати на честь Героїв України
00:36
санкції проти Росії
Країни ЄС схвалили нові санкції проти Росії, серед них й ембарго на імпорт вугілля
00:33
окупанти
На Херсонщині росіяни згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю
00:23
Латвія
9 травня у Латвії буде днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ
00:14
окупанти Маріуполь
Катували й підпалили. На Харківщині знайшли тіла трьох замордованих російськими окупантами мешканців
00:01
Фінляндія
Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року, - ЗМІ
2022, четвер
7 квітня
23:50
Зеленський
У Маріуполі російські пропагандисти готують "дзеркальну відповідь" на те, що відбулось у Бучі, - Зеленський
23:49
Олексій Данілов
В Україні оприлюднять реєстр колаборантів, - Данілов
23:35
Засідання Генасамблеї ООН
Росія погрожувала дипломатам ООН перед призупинкою її участі у Раді з прав людини - СNN
23:33
До Києва повертаються дипломатичні представники інших держав, - Зеленський
23:13
знищена техніка ворога
90 мертвих рашистів, 4 збитих танки, 5 БМП та один літак, - в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" опублікували звіт роботи за 7 квітня
23:03
Олексій Резніков
Резніков закликав партнерів надавати Україні важке і наступальне озброєння, зокрема й таке, як у НАТО
22:57
Легендарний Pink Floyd записав пісню на підтримку України з вокалом соліста "Бумбокс"
22:55
обстріл Дніпропетровщини
Упродовж дня окупанти тричі обстрілювали Дніпропетровщину, четверо людей загинуло
22:42
Теракт у Тель-Авіві
У центрі Тель-Авіва теракт. Є загиблі та поранені. Відео
22:28
Олег Синєгубов
Підстав для евакуації жителів Харкова немає, – голова ОВА
22:24
Ірина Верещук
7 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 676 людей, - Ірина Верещук
22:23
ООН
"Визнання капітуляції". Після призупинення членства Росії у РПЛ ООН, вона вирішила сама "гордо" залишити Раду, - Кислиця
22:19
Буча. Супутникові фото
Російське видання опублікувало кадри, які свідчать про вбивства мирних громадян у Бучі окупаційними військами РФ. Відео
22:01
призов
Весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитиметься, – Генштаб
21:54
Георгіївська стрічка
У Молдові заборонили символи російської агресії та військових злочинів: георгіївську стрічку й знаки Z і V
21:47
діти війни
Дітей, вивезених з України на територію "Л/ДНР" та Росії, хочуть роздавати російським родинам, - Дитячий Омбудсмен
21:45
Оновлено
The Weeknd, Radiohead і Біллі Айліш доєднаються в соцмережах до акції #StandUpForUkraine на підтримку українських біженців
21:27
розконсервована російська техніка
Росія посилює пропаганду серед військових, окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі, – розвідка
21:27
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці кількість знайдених під завалами будинків жертв зросла до 26 осіб, - генпрокурор
21:25
Дмитро Муратов
У Росії напали на редактора "Новой газеты". Фото
21:14
санкції
У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі"
21:14
ППО ЗСУ
У ЗСУ запевнили, що збиватимуть літаки РФ при спробі потрапити до Придністров’я
21:09
Генерал-майор РФ Олексій Домбровський
В Енергоатомі назвали ім'я російського генерала, який керував захопленням Запорізької АЕС
21:01
Дмитро Пєсков
Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
20:37
Ллойд Остін
Очільник Пентагону вперше публічно заявив, що США діляться розвідувальними даними з Україною
20:36
Зеленський
Ви маєте надзвичайно могутні інструменти впливу: Зеленський закликав Кіпр зупинити чинні привілеї для росіян
20:35
Дмитро Пєсков
У Путіна визнають значні втрати в ході війни в Україні, але цифр не називають
20:17
У Бородянці з-під зруйнованих росіянами будівель почали діставати перші жертви. Відео
20:10
Іван Федоров
У Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей, – мер
20:06
МВФ
Україна вже отримала від партнерів 3 млрд євро підтримки, загалом очікує близько 7 млрд, - Мінфін
20:04
Спроби РФ підтримувати курс рубля виснажать її військовий потенціал, - мінфін США
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV