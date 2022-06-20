Про це йшлося у промові президента України на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

"Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб зупинити окупантів, захистити людей. Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії", - сказав президент.

Зеленський також згадав питання економіки та фінансування.

"Поки триває війна, поки російські ракети б’ють по наших містах, нормальне економічне життя просто неможливе. Уявіть собі, що це таке, коли б економіка половини Італії була повністю заблокована. Причому її промислова частина та всі ваші порти", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що до половини всієї української економічної системи наразі не працює.

"Коли ми говоримо, що Україні потрібно близько $5 млрд доларів щомісяця, щоб покрити дефіцит бюджету, це не просто цифра, це не про гроші. Це про те, скільки мільйонів українців все ж таки матимуть за що жити в Україні", - додав президент.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності не просто відновити нормальні умови для проживання на місці руйнувань після російських обстрілів, а й побудувати ще більш сучасне життя, аби завдати і таким чином удару по агресору.

"Наша мета в тому, щоб ця міграційна криза у Європі, викликана російською війною, стала справді останньою такою кризою. Щоб будь-якому іншому агресору навіть не спало на думку, що за допомогою війни вдасться зруйнувати життя будь-якої європейської країни", - додав президент України.

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