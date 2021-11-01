Зеленський вперше став лідером антирейтингу, а розрив у другому турі істотно скоротився, - опитування

Президент Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.



На запитання "за кого з кандидатів в президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?" найбільша кількість опитаних – 31,9% назвали Володимира Зеленського.





Опитування також підтвердило останню тенденцію до зниження електоральної підтримки Зеленського. За нього на виборах президента України готові проголосувати 18,7% від усіх опитаних.



За Петра Порошенка готові проголосувати 12,7% від усіх опитаних.



Інші кандидати суттєво відстають від лідерів. Юрій Бойко – 6,2%, Дмитро Разумков – 5,5%, Юлія Тимошенко – 5% від усіх опитаних. Інші кандидати мають меншу підтримку.





У другому турі за Володимира Зеленського готові проголосувати 55,6% серед тих, хто має намір взяти у виборах і визначився з вибором. За Петра Порошенка – 44,4%.



Як відомо, що у квітні 2019 року у другому турі Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів, Петро Порошенко – 24,45%. Таким чином за половину президентської каденції Володимир Зеленський втратив майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра Порошенка на майже 20% зросла.



Соціологи також констатують, що про скандал" Pandora Papers чули понад 60% опитаних. Зокрема, щось чули про це розслідування, але не знають деталей 43,0% опитаних, а 18,1% відповіли, що добре поінформовані про нього. Переважна більшість респондентів (80,1%) вважають, що це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи держави та провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. Лише 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці. Водночас понад половина опитаних (55,3%) вірять інформації розслідування Pandora Papers про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації 16,5% опитаних.



Понад половина опитаних чули про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків із російської приватної армії Вагнера – "Вагнергейт". Зокрема, щось чули про це, але не знають деталей, 36,3% респондентів, а 14,1% відповіли, що досить добре поінформовані про цю ситуацію. Близько половини опитаних (47,5%) нічого не знають про це. Серед тих респондентів, які хоча б щось знають про "Вагнергейт", 40,5% вважають головною причиною зриву операції цілеспрямовану передачу інформації з боку вищого політичного керівництва України. 15,1% обізнаних респондентів головною причиною зриву вважають брак професіоналізму та помилки з боку вищого політичного керівництва України, а 12,8% – непрофесіоналізм і помилки працівників українських спецслужб.



Відносна більшість опитаних (40,1%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. Трохи рідше (36,2%) респонденти відповідають, що нинішня влада (Зеленський) гірша, ніж попередня (Порошенко). Лише кожен п’ятий з опитаних (20,1%) вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.