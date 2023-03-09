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Зеленській вручили "Смолоскип свободи", вона присвятила нагороду всім українським жінкам

9 березня, 2023 четвер
00:48
Суспільство

Олена Зеленська в Об'єднаних Арабських Еміратах отримала нагороду форуму Forbes 30/50 Torch of Freedom – "Смолоскип свободи"

Про це вона повідомила на своїй facebook-сторінці. 

Олена Зеленська наголосила, що отримала відзнаку "для всіх українських жінок – усіх, хто нині воює, захищає, волонтерить, донатить, піклується, виконує свою роботу, щоб наблизити перемогу".

"Жіночий подвиг у цьому протистоянні особливий, бо він багатогранний: жінки роблять свій внесок повсюдно, від армії до місць евакуації, від тилу до фронту.

І єдине, чого бажаю разом із нашою перемогою, – щоб ті, хто далеко, змогли якнайшвидше повернутися; ті, хто ризикує, – уціліли; щоб поранені та травмовані відновилися й віднайшли сили; щоб розділені сім’ї знову змогли обійнятися й більше не розлучатися", – додала вона.

Міжнародний форум Forbes 30/50 зібрав в Абу-Дабі відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій. Дружина президента України стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства. Вона розповіла, як змінилося життя в Україні та її діяльність із початком повномасштабного вторгнення Росії. 

Також під час форуму були відзначені Малала Юсафзай, лауреатка Нобелівської премії миру (нагорода Changemaker), Біллі Джин Кінг, ікона спорту та борець за рівність (нагорода Know Your Value), Глорія Стайнем, журналістка та активістка (нагорода Lifetime Achievement).

Довідка. Форум Forbes 30/50 – найбільший глобальний захід для жінок, який об’єднав представниць спільноти успішних молодих підприємців і лідерів (список Forbes 30 Under 30) та легендарних представниць різних сфер із безцінним досвідом (список Forbes 50 Over 50). Форум відбувається 7–10 березня в Абу-Дабі з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

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