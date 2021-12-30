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Зеленський вручив орден "Золота зірка" сім'ям загиблих військових, яким посмертно присвоїли звання Героя України

30 грудня, 2021 четвер
09:13
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота зірка" родинам чотирьох загиблих військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України

Про це йдеться на сайті президента.

"Ваші рідні віддали своє життя за Україну. Хтось звільняв схід нашої держави від ворога, бився під Попасною, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, але не вийшов з оточення під Іловайськом. Хтось на околиці Луганщини, в зоні АТО, віддав життя заради своїх побратимів. Хтось брав участь у миротворчих місіях України, миротворчих місіях ООН і зберіг багатьом життя. А хтось до останньої хвилини відбивав наш український Донецький аеропорт. На жаль, цих людей сьогодні немає. З великою повагою прийміть ці нагороди достойних героїв. Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода – велика подяка й уклін від усього українського народу", - заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що має честь передати найвищі нагороди родинам за подвиг їхніх близьких.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що нагородження героїв триватиме, і "всіх дітей, чоловіків і батьків - героїв, які не повернулися, обов’язково згадаємо й відзначимо".

"Зроблено найголовніше - відновлено справедливість, і люди, яких з нами, на жаль, вже немає, отримують те, на що вони заслужили… Дякую вам за мирне небо й можливість для мене тут стояти та спілкуватися з вами", - нагосив він.

Звання Героя України було присвоєно полковнику запасу Миколі Верхогляду, який був учасником Миротворчих сил ООН у колишній Югославії в 1995-1996 роках.

У найскладніший період війни, виконуючи обов’язки на посаді заступника командувача сектору "Сараєво" Контингенту ЗСУ в складі Миротворчих сил ООН з підтримки миру, Микола Верхогляд не допустив знищення близько 8 тис. осіб мирного мусульманського населення, забезпечив безпечне виведення людей у визначений район і запобіг захопленню заручників зі складу миротворчого контингенту ООН (без жодної втрати), при цьому сам дістав поранення. Миколу Верхогляда удостоєно звання Героя України посмертно Указом Президента № 535 від 14 жовтня 2021 року. Орден "Золота Зірка" отримали його дружина Тетяна та син В'ячеслав.

Указом президента № 630 від 10 грудня 2021 року удостоєний звання Героя України посмертно полковник Павло Півоваренко. Володимир Зеленський вручив нагороду його дружині Світлані та синам - Євгену й Максиму. У 2014 році Павло Півоваренко на посаді командира бригади звільняв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, воював за Мар’їнку,, брав участь у боях у районі селищ Дзеркальне та Кутейникове. 22 серпня 2014 року, командуючи зведеним підрозділом, прорвався до оточеного підлеглого особового складу бригади та під час виходу з оточення під Іловайськом, перебуваючи на броні бойової машини піхоти та ведучи бій, 29 серпня 2014 року загинув.

Орден "Золота Зірка" отримали батьки солдата Петра Полицяка - Віра та Петро. Захисник нагороджений званням Героя України посмертно Указом № 620 від 3 грудня 2021 року. Петро Полицяк від листопада 2014 року брав участь у АТО, зокрема, обороняв Донецький аеропорт. Під шквальним вогнем він допоміг евакуювати важкопораненого побратима, а в січні 2015 року, після ураження хімічними речовинами, які застосували окупанти, відмовився від евакуації та продовжував виконувати бойові завдання. 14 січня 2015 року під інтенсивними обстрілами противника захисник підняв Державний прапор України над новим терміналом Донецького міжнародного аеропорту. Петро Полицяк загинув внаслідок підриву окупантами нового терміналу летовища. 

Також нагороду було передано сину Рустама Хамраєва Алішару та батькам Антоніні й Шонійозу. Він став добровольцем батальйону "Айдар". Під час звільнення з оточення десантників 80-ї бригади в районі населеного пункту Металіст (околиця міста Луганська) Рустам утримував займану позицію та прикривав відхід своєї групи вогнем. Стримуючи натиск противника, дозволив побратимам перегрупуватися й вийти з оточення. Забезпечуючи відхід групи, Рустам Хамраєв героїчно загинув. Президент присвоїв Рустаму Хамраєву звання Героя України посмертно Указом № 536 від 14 жовтня 2021 року.
 

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війна з Росією
орден
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