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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ

29 квітня, 2022 п'ятниця
20:31
війна з Росією

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, удостоєних цього звання посмертно

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

Урочиста церемонія вручення відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві.

За словами Зеленського, для нього – велика честь ушанувати героїв, які є в нашій історії та завжди залишаються в нашій пам'яті. 

"Ми будемо завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні, розв’язаній Росією. І завжди будемо пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя за Україну й за кожного з нас", – зазначив Володимир Зеленський.



Президент нагадав, що сьогодні вже 65-й день повномасштабної війни України за свою землю проти РФ.

"Росія сподівалася, що ми не вистоїмо й п’яти днів. Але завдяки героям, які є сьогодні тут і є серед нас, завдяки нашій єдності та прагненню жити вільно ми боремося. У цій залі Маріїнського палацу, у якій зустрічали найвищих гостей держави, ми висловлюємо найвищу повагу до наших героїв. У цій Білій залі Героїв України ми нагороджуємо тих, завдяки кому Україна живе. І Україна обов'язково переможе", – сказав Зеленський.

Хто отримав ордени "Золота Зірка":



Підполковник Сергій Бурковський, який особисто керував підготовкою до знищення чотирьох мостів через водні перешкоди на напрямках просування підрозділів російських військ. Також під його керівництвом українські захисники зупиняли ворожі колони, знищували й захоплювали техніку ворога.

Нагороджений капітан Віталій Гураль особисто керував бойовими діями з метою недопущення просування сил противника в Чернігівській області, неодноразово планував та організовував здійснення вогневого ураження ворожих ударних груп Російської Федерації.

Старший лейтенант Дмитро Дозірчий 24 лютого поблизу міста Олешки Херсонської області прорвав оборону противника на мосту й забезпечив вихід колон своєї бригади з оточення.

Полковник Олександр Зугравий відзначився тим, що до війни сформував територіальну оборону в п’яти східних областях України, а з початком агресії РФ створив дієву систему розвідки й руху опору в Харкові та області. Завдяки вмілим діям офіцера було зупинено ворога в районі міста Куп’янська.

Володимир Зеленський також вручив орден "Золота Зірка" генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. 

Президент вручив нагороду полковнику Дмитру Кащенку, який успішно виконував бойові завдання в низці населених пунктів на Чернігівщині та Київщині, завдаючи противнику значних втрат. Під час виконання бойових завдань завжди був зі своїм особовим складом.

Майор Олександр Кукурба з початку збройної агресії РФ виконав 14 бойових вильотів, знищив 15 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також майже 300 осіб живої сили противника.

Високі нагороди отримали підполковник Повітряних сил Збройних Сил України В’ячеслав Циганков і капітан ПС ЗСУ Олег Пасічник – за виконання спеціального завдання у квітні цього року.

Також відзначений полковник Медичних сил Збройних Сил Олександр Слєсаренко, який забезпечував охорону й оборону очолюваного ним госпіталю. Він організував цілодобове надання медичної допомоги пораненим, зокрема з операційним втручанням. Завдяки його роботі було врятовано життя понад 450 військовослужбовців та 600 цивільних осіб, з яких 50 – діти.

Орден отримав і підполковник ЗСУ Леонід Хода, який з початку російської агресії й донині стримує наступ противника в Чернігівській області. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 бойових машин та особовий склад противника.

Сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Балюк з початку війни брав участь у бойових діях на території Херсонської та Миколаївської областей. Здійснював вогневе прикриття, евакуював поранених із поля бою, виводив з оточення особовий склад, знищував техніку та живу силу противника. 5 квітня вступив у бій на околиці населеного пункту Нововознесенське Херсонської області, особисто знищив близько 10 військовослужбовців противника та дві одиниці БМД-2 з ПЗРК Javelin. У результаті бою зазнав поранень, несумісних із життям.

Майстер-сержант Сухопутних військ Олександр Цюпак відзначився у бою 11 березня в населеному пункті Наливайківка Київської області. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбивав атаку противника. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу.

Майор Павло Сбитов успішно виконував бойові завдання, не допустив оточення та розгрому підрозділів 53-й окремої механізованої бригади. У березні 2022 року під час бою біля населеного пункту Євгенівка із силами противника, що переважали, Павло Сбитов зазнав смертельного поранення. Офіцер до останнього залишався разом зі своїм підрозділом і керував відбиттям атаки.

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