Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.



Урочиста церемонія вручення відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві.



За словами Зеленського, для нього – велика честь ушанувати героїв, які є в нашій історії та завжди залишаються в нашій пам'яті.



"Ми будемо завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні, розв’язаній Росією. І завжди будемо пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя за Україну й за кожного з нас", – зазначив Володимир Зеленський.







Президент нагадав, що сьогодні вже 65-й день повномасштабної війни України за свою землю проти РФ.



"Росія сподівалася, що ми не вистоїмо й п’яти днів. Але завдяки героям, які є сьогодні тут і є серед нас, завдяки нашій єдності та прагненню жити вільно ми боремося. У цій залі Маріїнського палацу, у якій зустрічали найвищих гостей держави, ми висловлюємо найвищу повагу до наших героїв. У цій Білій залі Героїв України ми нагороджуємо тих, завдяки кому Україна живе. І Україна обов'язково переможе", – сказав Зеленський.



Хто отримав ордени "Золота Зірка":







Підполковник Сергій Бурковський, який особисто керував підготовкою до знищення чотирьох мостів через водні перешкоди на напрямках просування підрозділів російських військ. Також під його керівництвом українські захисники зупиняли ворожі колони, знищували й захоплювали техніку ворога.



Нагороджений капітан Віталій Гураль особисто керував бойовими діями з метою недопущення просування сил противника в Чернігівській області, неодноразово планував та організовував здійснення вогневого ураження ворожих ударних груп Російської Федерації.



Старший лейтенант Дмитро Дозірчий 24 лютого поблизу міста Олешки Херсонської області прорвав оборону противника на мосту й забезпечив вихід колон своєї бригади з оточення.



Полковник Олександр Зугравий відзначився тим, що до війни сформував територіальну оборону в п’яти східних областях України, а з початком агресії РФ створив дієву систему розвідки й руху опору в Харкові та області. Завдяки вмілим діям офіцера було зупинено ворога в районі міста Куп’янська.



Володимир Зеленський також вручив орден "Золота Зірка" генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони.



Президент вручив нагороду полковнику Дмитру Кащенку, який успішно виконував бойові завдання в низці населених пунктів на Чернігівщині та Київщині, завдаючи противнику значних втрат. Під час виконання бойових завдань завжди був зі своїм особовим складом.



Майор Олександр Кукурба з початку збройної агресії РФ виконав 14 бойових вильотів, знищив 15 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також майже 300 осіб живої сили противника.



Високі нагороди отримали підполковник Повітряних сил Збройних Сил України В’ячеслав Циганков і капітан ПС ЗСУ Олег Пасічник – за виконання спеціального завдання у квітні цього року.



Також відзначений полковник Медичних сил Збройних Сил Олександр Слєсаренко, який забезпечував охорону й оборону очолюваного ним госпіталю. Він організував цілодобове надання медичної допомоги пораненим, зокрема з операційним втручанням. Завдяки його роботі було врятовано життя понад 450 військовослужбовців та 600 цивільних осіб, з яких 50 – діти.



Орден отримав і підполковник ЗСУ Леонід Хода, який з початку російської агресії й донині стримує наступ противника в Чернігівській області. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 бойових машин та особовий склад противника.



Сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Балюк з початку війни брав участь у бойових діях на території Херсонської та Миколаївської областей. Здійснював вогневе прикриття, евакуював поранених із поля бою, виводив з оточення особовий склад, знищував техніку та живу силу противника. 5 квітня вступив у бій на околиці населеного пункту Нововознесенське Херсонської області, особисто знищив близько 10 військовослужбовців противника та дві одиниці БМД-2 з ПЗРК Javelin. У результаті бою зазнав поранень, несумісних із життям.



Майстер-сержант Сухопутних військ Олександр Цюпак відзначився у бою 11 березня в населеному пункті Наливайківка Київської області. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбивав атаку противника. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу.



Майор Павло Сбитов успішно виконував бойові завдання, не допустив оточення та розгрому підрозділів 53-й окремої механізованої бригади. У березні 2022 року під час бою біля населеного пункту Євгенівка із силами противника, що переважали, Павло Сбитов зазнав смертельного поранення. Офіцер до останнього залишався разом зі своїм підрозділом і керував відбиттям атаки.





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