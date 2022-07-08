Зеленський закликав Байдена приїхати в Київ: це буде сильний сигнал Росії та світу
Президент Володимир Зеленськийзнову закликав президента США Джо Байдена відвідати Київ, заявивши, що це надішле меседж Росії та світу
Про це він повідомив у власному телеграмі.
"Ми хотіли б бачити президента Байдена в Україні. Я чув, що він підтримав цю ідею. Є деякі безпекові моменти, які стоять на заваді його візиту, ми це розуміємо", - сказав Зеленський.
Як відомо, Байден під час візиту до Польщі приїжджав на кордон з Україною і зустрічався з українськими біженцями, проте візит до Києва поки не планується.
"Я справді думаю, що це допомогло б українцям, довіра українців до Сполучених Штатів дуже висока, як і до Великобританії, Польщі та країн Балтії. Отже, візити світових лідерів, які є не просто партнерами, а справжніми друзями – вони дають сигнал, знак, що США підтримують Україну, тому що вони вірять в українську перемогу і не бояться Росії. Вони приїжджають, попри ракети. Вони не бояться Путіна, тому що світ набагато більший, ніж один лідер однієї країни", - додав президент.
Відомо, що перша леді США Джилл Байден на початку травня приїжджала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською.
- 2 травня Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості.
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