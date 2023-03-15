Про це повідомили в Офісі президента України.

У зустрічі також взяли участь головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг та публіцистка Енн Епплбаум.

Зеленський розповів про те, як Україна успішно протидіяла російським кібератакам на початку повномасштабної війни, а також про подальше залучення українських винахідників та IT-фахівців до боротьби із загарбниками, зокрема до проєктів, пов'язаних із дронами.

"Ми створили кілька технологій, і вони спрацювали на полі бою. У нас є окремі команди, які функціонують. Також спрацювало таке ноу-хау для нас, як морські дрони. Це була окрема історія, і ми мали там певний результат", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також розповів меценатці про портал державних послуг "Дія" і спеціальний податковий режим для представників IT-сфери "Дія.Сіті". Зокрема, наголосив, що Україна й надалі розвиватиме цифрову галузь, яка довела свою стійкість та ефективність під час російської агресії, а після війни допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викорененню корупції та спрощенню взаємодії між громадянами й державними інституціями.

У цьому зв'язку глава держави зауважив, що для підготовки фахівців у сфері IT необхідно створити освітню модель, яка сприятиме появі важливих технологічних розробок для різних галузей економіки.

"Україні потрібно не просто крокувати вперед – нам треба стрибок уперед як сучасній країні. Але неможливо стрибати вперед без сучасних людей, без науковців. Звичайно, я хочу поєднати їх, створити таку атмосферу, в якій люди зможуть ділитися своїми знаннями, інформацією та творити разом", – сказав він.

Також учасники зустрічі обговорили питання збереження єдності світу навколо підтримки України, яка відстоює цінності свободи та демократії у війні з Росією.

Довідка. Лорен Павелл Джобс – американська бізнесвумен, виконавча директорка й засновниця Emerson Collective. Є найбільшим донором політиків Демократичної партії США, включаючи Камалу Гарріс і Джо Байдена. Також є співзасновником і президентом ради College Track, який готує знедолених старшокласників до вступу в коледж. Вдова Стіва Джобса, співзасновника й колишнього генерального директора Apple Inc, а також спадкоємиця його значного статку. Вона керує фондом Лоурен Пауелл Джобс Траст.