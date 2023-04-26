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OPINION

Змінювати підпорядкування ЗСУ небезпечно

Сергій Марченко
26 квітня, 2023 середа
10:07
Погляд Сергій Марченко

Політики, які прагнуть підгребти під себе структуру керівництва армією, ризикують перспективами нашої перемоги

ЗСУ – єдина державна інституція, яка демонструвала безумовну ефективність з самого початку вторгнення і до сьогодні.

Змінювати структуру підпорядкування Збройних сил, створювати паралельні центри прийняття рішень в ЗСУ ще більш небезпечно, як змінювати під час війни владу.

І раз вже у суспільстві склався консенсус щодо незмінності влади до кінця війни, так само має скластися консенсус щодо незмінності керівництва ЗСУ, яке не просто продемонструвало ефективність, а завдяки йому ми зараз живі.

Раз вже у суспільстві склався консенсус щодо незмінності влади до кінця війни, так само має скластися консенсус щодо незмінності керівництва ЗСУ, яке не просто продемонструвало ефективність, а завдяки йому ми зараз живі

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Коли я був малий шкет і мені свербіло щось розібрати та почистити у батьковій Яві, батько казав: не заважай машині працювати! Це були дуже мудрі слова, я переконувався в цьому не раз. І на багатостраждальному від юного механіка, мотоциклі й по життю. Зламати те, що працює, дуже легко. Навіть, коли хочеш зробити краще.

ЗСУ зараз працюють, як справний двигун. Потужно, ефективно, надійно. Але вже після звільнення Харківщини політики почали лізти в ЗСУ. Всі бачили, як одному генералу заборонили говорити без дозволу зверху, а другий генерал ліз з усіх щілин Телемарафону. Зараз тенденції лізти в справи армії посилюються. І це тривожить.

Політики! Як би вам не хотілося безмежної влади, давайте все-таки, спочатку виграємо цю війну, а потім вже крадіть, брешіть, їб*ть гусей, добре? Дуже не хочеться ставити своє життя на кін ваших вс*атих політичних інтересів.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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