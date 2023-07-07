Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у російській держдумі прозвітували про збільшення населення Севастополя за період окупації з 393 тисяч до 560 тисяч людей.

"Зауважимо, що політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях. В захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів з інших регіонів РФ, а українців примусово або під тиском депортують", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що в окупованих регіонах кількість "росіян" також збільшують шляхом примусової паспортизації українців.