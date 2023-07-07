Змінюють демографічний склад: з моменту окупації до Севастополя завезли 157 тис. росіян
Росія змінює демографічний склад населення тимчасово окупованих територій шляхом переселення своїх громадян, зокрема в Севастополь завезли 157 тисяч росіян
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що у російській держдумі прозвітували про збільшення населення Севастополя за період окупації з 393 тисяч до 560 тисяч людей.
"Зауважимо, що політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях. В захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів з інших регіонів РФ, а українців примусово або під тиском депортують", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додають, що в окупованих регіонах кількість "росіян" також збільшують шляхом примусової паспортизації українців.
- 28 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини мешканцям, які не отримали паспорт РФ, заборонили надавати безоплатну медичну допомогу.
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