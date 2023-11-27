Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго

Про це розповів підприємець та меценат Костянтин Жеваго в етері телеканалу Еспресо.

"Насправді це катастрофа. У 2019 р. ми всі критикували формулу Роттердам+. Всі казали, що вона шахрайська та злочинна. Але при Роттердамі+ ціна на електрику для промисловості складала орієнтовно 60-65 дол. за МВт. Сьогодні це маразм, включаючи транспортування "Укренерго" і мережами Обленерго", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні, коли нібито немає Роттердамі+ і нічого злочинного немає, ціна на електрику в два рази вища, 120 дол. за МВт. Як може промисловість в цій ситуації виживати, забезпечувати робочі місця українцям та сплачувати відповідні податки?

"Податки від промисловості, українського валового внутрішнього продукту і виробництва у всіх сферах, чи то промисловість, агропромислове виробництво, сфера послуг, це саме ті податки, що йдуть на ЗСУ. Так нам розповідають", - підкреслив підприємець.

Питання в тому, як ця промисловість може сплачувати великі податки підсилюючи ЗСУ, коли ціна на електрику в два рази вища, ніж при "злочинній схемі Роттердамі+"?

"Промислвості дуже важко виживати, підтримувати робочі місця і заробляти будь-який прибуток для того, щоб з нього сплачувати податки", - резюмував Жеваго.