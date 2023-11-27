Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
Зростання тарифів для бізнесу може негативно вплинути на споживачів і енергосистему
Про це розповів підприємець та меценат Костянтин Жеваго в етері телеканалу Еспресо.
"Насправді це катастрофа. У 2019 р. ми всі критикували формулу Роттердам+. Всі казали, що вона шахрайська та злочинна. Але при Роттердамі+ ціна на електрику для промисловості складала орієнтовно 60-65 дол. за МВт. Сьогодні це маразм, включаючи транспортування "Укренерго" і мережами Обленерго", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні, коли нібито немає Роттердамі+ і нічого злочинного немає, ціна на електрику в два рази вища, 120 дол. за МВт. Як може промисловість в цій ситуації виживати, забезпечувати робочі місця українцям та сплачувати відповідні податки?
"Податки від промисловості, українського валового внутрішнього продукту і виробництва у всіх сферах, чи то промисловість, агропромислове виробництво, сфера послуг, це саме ті податки, що йдуть на ЗСУ. Так нам розповідають", - підкреслив підприємець.
Питання в тому, як ця промисловість може сплачувати великі податки підсилюючи ЗСУ, коли ціна на електрику в два рази вища, ніж при "злочинній схемі Роттердамі+"?
"Промислвості дуже важко виживати, підтримувати робочі місця і заробляти будь-який прибуток для того, щоб з нього сплачувати податки", - резюмував Жеваго.
-
В Україні постановою №544 Кабмін офіційно затвердив фіксований тариф на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн/кВт∙год, що діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року, - за повідомленням від НКРЕКП.
-
З 1 листопада 2023 року відбулися зміни у вартості електроенергії лише для непобутових споживачів. Ціна на електрику для бізнесу залежить від тарифів постачальника, а також від класу напруги (1-й, або 2-й) та інше. Тому кінцева вартість для промислових підприємств в різних населених пунктах України буде відрізнятися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе