ЗСУ на дають росіянам просуватись углиб території на сході України, - Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНІАН.

За її словами, Сили оборони України блокують реалізацію плану РФ щодо захоплення Донецької та Луганської областей.

"Лінія фронту зараз дуже широка, і практично ЗСУ повинні укріплюватись на всій цій великій лінії. І дійсно бувають ситуації, коли у ворога є перевага, приміром, за кількістю. Якщо ми будемо загалом говорити про всю динаміку фронту, то попри те, що на деяких ділянках бувають складні ситуації, в цілому ми не даємо ворогу просуватись углиб території і не даємо можливості реалізувати перший план на другому етапі війни, який вони перед собою поставили - це Донецька, Луганська області", - наголосила Маляр.

Вона додала, що йдутьзапеклі бої, але у росіян жодних успіхів.

15 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 10% території області під контролем України.