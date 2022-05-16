ЗСУ на дають росіянам просуватись углиб території на сході України, - Маляр
На сході України тривають бої, росіяни не мають значних успіхів
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНІАН.
За її словами, Сили оборони України блокують реалізацію плану РФ щодо захоплення Донецької та Луганської областей.
"Лінія фронту зараз дуже широка, і практично ЗСУ повинні укріплюватись на всій цій великій лінії. І дійсно бувають ситуації, коли у ворога є перевага, приміром, за кількістю. Якщо ми будемо загалом говорити про всю динаміку фронту, то попри те, що на деяких ділянках бувають складні ситуації, в цілому ми не даємо ворогу просуватись углиб території і не даємо можливості реалізувати перший план на другому етапі війни, який вони перед собою поставили - це Донецька, Луганська області", - наголосила Маляр.
Вона додала, що йдутьзапеклі бої, але у росіян жодних успіхів.
- 15 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 10% території області під контролем України.
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