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ЗСУ посилюють наступ і досягли "зубів дракона" на півдні, а Путін зваблює шість країн Африки. Акценти світових ЗМІ 28 липня

Юлія Осим
28 липня, 2023 п'ятниця
11:04
Світ про Україну міжнародний огляд

Україна посилює свій контрнаступ на півдні та прагне прорвати російську оборону, Путін зваблює Африку безплатним зерном, Пригожина вперше помітили в Росії, а українці розривають зв'язки з російською мовою

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 28 липня.

Українські військові проривають російську оборону на півдні: контрнаступ посилюється

Київ активізував свій контрнаступ проти російського вторгнення, але тримає в тумані інформацію про масштаби нападу, втрати та те, які сили він ще має в резерві, каже The New York Times. За словами російських, українських і західних аналітиків і офіційних осіб, у четвер на півдні України точилися бої, оскільки активізація наступу Києва проти російської окупації принесла невеликі успіхи, але масштаби нападів і їхні втрати залишаються неясними. Через день після того, як офіційні особи США заявили, що основний напрямок контрнаступу України, схоже, почався, президент Росії Володимир Путін сказав: "Ми підтверджуємо, що бойові дії значно посилилися".

Як пише видання, зрозуміло лише те, що Україна значно активізувала свій семитижневий контрнаступ вздовж двох південних напрямків, очевидно спрямованих на міста в Запорізькій області. У короткостроковій перспективі успіх означав би відійти за оборону Росії, де її сили були б набагато вразливішими, і взяти великі міста далі на південь. У довгостроковій перспективі це означало б повернення Мелітополя, великого транспортного вузла, або Бердянська, важливого порту, або обох – фактично розрізаючи окуповану Росією територію навпіл, ускладнюючи стратегію та логістику Москви.

ЗСУ

Фото: GeneralStaff.ua

Інше американське видання The Washington Post зазначає, що українські війська на південному фронті прагнуть прорвати російську оборону. Так, у четвер уздовж лінії фронту в Україні точилися інтенсивні бої, оскільки українські війська повільно, але стабільно досягали успіхів у своєму поточному контрнаступі, щоб вбити клин в окупований Росією південь. Якщо підтвердиться звільнення селища Староморське Донецької області, це буде перше село, відвойоване українськими військами за кілька тижнів – така потрібна перемога для Києва та похмуре нагадування про те, скільки важких боїв попереду.

CNN каже, що на новому відео, яке опублікували в російських мережах, вперше можна побачити українські сили на півдні країни на одному з довгих оборонних рубежів Росії – так звані "зуби дракона". Видання встановило геолокацію: йдеться про територію на схід від сіл Нове та Харків Запорізької області. Відео зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом "зубів дракона" – бетонних та арматурних пірамід, які можуть служити перешкодою для танків. Відтак це свідчить про те, що український контрнаступ вперше вийшов на критичну лінію російської оборони. 

WP також пише, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому антиукраїнські праві у США працювали над тим, щоб переконати американський народ і Республіканську партію, що підтримка України не в інтересах Сполучених Штатів. Але вони зазнають жахливої ​​невдачі. Нещодавно в Палаті представників відбулося перше голосування щодо допомоги Україні з моменту приходу до влади Республіканської партії в січні — і голосування за голосуванням переважна більшість республіканців неодноразово голосували за відхилення поправок, запропонованих антиукраїнською фракцією.

Українці розривають зв'язки з російською мовою

Одне з центральних — і хибних — виправдань президента Росії Володимира Путіна для вторгнення в Україну, що він захищав російськомовних людей, дало драматичний результат, пише The Washington Post. У містах по всій Україні люди почали приносити свою російську літературу на місцеві пункти переробки, щоб її подрібнили та перетворили на туалетний папір. Назви вулиць змінили на честь українських героїв, а не російських письменників. Російські страви, такі як пельмені, були переназвані в меню ресторанів. Радіостанції перестали крутити давно популярні в Україні пісні російських виконавців. Видання розповідає, як переходять на українську в історично російськомовному Харкові, а також у столиці України Києві. 

Попит на вивчення української зростає, при тому зазначається, що для багатьох українців питання мови та ідентичності є емоційно болючими, і вони не можуть відмовитися від російської миттєво. Російська мова продовжує бути в побуті українців. Загалом майбутнє російської мови в Україні є непростим питанням для приблизно 30% українців, для яких вона є рідною.

Уряд України закликав Міжнародну федерацію фехтування (FIE) скасувати рішення про дискваліфікацію української фехтувальниці за відмову потиснути руку переможеній російській суперниці. Як повідомляє The Guardian, міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба закликав відновити Ольгу Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані після того, як її виключили через перемогу над росіянкою Анною Смирновою, яка виступала як нейтральна учасниця. А радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк запитав: "Російські гроші не пахнуть кров’ю?". Водночас Українська тенісистка Еліна Світоліна закликала FIE наслідувати приклад Жіночої тенісної федерації, яка підтримала її рішення не тиснути руки росіянкам і білорускам після матчів. "Перша ракетка" назвала поведінку Смирнової провокаційною, а дискваліфікацію FIE – неповагою до українців.

Путін зваблює Африку російським зерном, а Пригожина вперше помітили в Росії

Голова Африканського союзу Азалі Ассумані закликав Росію дозволити експорт як українського, так і російського зерна на відкритті російсько-африканського саміту в четвер, на тлі побоювань, що блокада призведе до стрибка цін на продовольство, погіршить надзвичайну ситуацію з продовольчою безпекою на Африканському континенті, пише WP. Звернення надійшло після того, як минулого тижня Москва відновила блокаду українських портів, не дозволяючи Києву відправляти зерно, і атакувала українські зерносховища та портові споруди. Африканський лідер заперечив заяву російського лідера про те, що Росія постачатиме достатню кількість зерна в Африку без потреби в постачанні з України.

Путін

Фото: reuters

The Guardian повідомляє, що Путін пообіцяв безплатне постачання зерна шістьом африканським країнам, адже Москва прагне отримати вигоду з провалу Чорноморської зернової угоди. РФ у найближчі місяці буде готова надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї безплатно 25 000 – 50 000 тонн зерна. Зазначається, що Росія проводить дводенний саміт з африканським континентом, покликаний представити Москву як велику державу, попри паралізуючі західні санкції та зростаюче занепокоєння на глобальному півдні через дестабілізуючу війну країни в Україні. 

Залицяючись до африканських країн, Путін вважає Захід звичайним ворогом, а його виступ на саміті в Санкт-Петербурзі викликав неоднозначну реакцію, зауважує NYT. Кенійські лідери критикували саміт, а президент Вільям Руто вирішив не брати участь. Американські чиновники приватно раділи низькій явці. Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд, вірний союзник Америки, який раніше сигналізував, що візьме участь у саміті, відмовився від участі в останню хвилину, щоб уникнути символічної перемоги Путіна. Але деякі африканські лідери засипали російського президента похвалою. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, який перебуває під санкціями США, висловив солідарність РФ у війні проти України. Крім того, зазначається, що над самітом нависла жорстка геополітика. З шести країн, які, за словами Путіна, отримають безплатне зерно, лише Сомалі проголосувала проти Росії в ООН у лютому, підтримавши резолюцію, яка закликала припинити війну в Україні. У Малі та Центральноафриканській Республіці російська група найманців Вагнера підтримує авторитарні уряди.

CNN пише, що засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина вперше після збройного повстання його найманців помітили в Росії. "Повара" Путіна бачили нібито в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з африканськими лідерами на полях саміту "Росія – Африка". Видання встановило геолокацію за фотографією Пригожина та члена делегації ЦАР в готелі Trezzini Palace у Санкт-Петербурзі, де за даними російських ЗМІ є офіс засновника Вагнера. Готель був одним із місць, де російська влада провела обшук 6 липня після повстання. Відтоді Пригожина бачили на публіці лише 19 липня, коли він нібито з’явився на відео в Білорусі нібито вітаючи бійців Вагнера на базі в Осиповичах. 

Крім того, Путін подякував Північній Кореї за тверду підтримку стосовно України, що зміцнює рішучість двох країн справлятися із західними угрупованнями. У своїй промові перед офіційними особами Північної Кореї російський президент не вдавався в подробиці характеру підтримки Пхеньяном у "спеціальній військовій операції РФ, але офіційні особи США заявили минулого року, що Північна Корея продала Росії мільйони ракет і артилерійських снарядів для використання на полі бою в Україні. Зазначається, що промова Путіна прозвучала під час проведення в Пхеньяні великого військового параду з двома моделями міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) у межах святкування 70-річного перемир’я в Корейській війні, відомого як День перемоги на півночі. 

Міноборони РФ помилково надіслало електронного листа російському союзнику, пише BBC. Тепер нібито розпочали розслідування після того, як електронні листи з секретною інформацією були надіслані близькому союзнику Росії з помилкою друку. Електронні листи були призначені для армії США, яка використовує доменне ім’я ".mil", зазначає видання. Але вони пропустили букву i, тому повідомлення надійшло до західноафриканської держави Малі. У російському міністерстві стверджують, що електронні листи не містили інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку. Помилка нібито пов’язана лише з невеликою кількістю електронних листів, надісланих до Малі, чий домен електронної пошти ".ml". 

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Володимир Путін
Африка
зерно
Війна з Росією
Євген Пригожин
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