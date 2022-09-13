Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Є дві думки. Перша - потрібно на плечах ворога просуватися в бік Луганської області, використовувати прорив лінії оборони далі для дій, аби зайняти оборону максимально близько до Луганщини. З іншого боку, впродовж тижня бойових дій наші війська потребують і відновлення, і логістичної підтримки, й інших заходів", - зазначив він.

За словами Згурця, для цього потрібна пауза.

"Ми не можемо постійно наступати - для цього треба подальша підтримка. Ми частково вийшли на рубіж річки Оскіл, де може бути лінія оборони. Щоб рухатися далі - потрібно накопичити подальші сили. Також треба забезпечити фільтраційні заходи, пов'язані з контролем над тими містами, де знаходився ворог", - додав експерт.

Він зазначив, що лінію оборони мають зробити вздовж лінії кордону.

"Це буде пріоритетне завдання. Надалі треба накопичувати сили і продовжувати контрнаступальні операції на Луганську область. З іншого боку, ми не повинні забувати про Південь. Там ділянка залишається важливою з огляду на економічні чинники, які пов'язані з перспективами звільнення Херсонщини і відвоювання виходу до морів", - підсумував Згурець.