ЗСУ прийняли на озброєння систему залпового вогню "Верба" та радіолокаційну станцію "Фенікс"

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Модернізована реактивна система залпового вогню БМ-21У "Град" (ДКР "Верба/1") розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ), що входить до складу Укроборонпрому, прийнята на озброєння Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цифрові системи “Верби” дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Натомість перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин.

В Укроборонпромі заявили, що використання цифрових систем управління вогнем дозволило у рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи вдалось значно підвищити точність. Окрім того, на “Вербу” встановлені сучасні системи цифрового зв’язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні з високопрохідним шасі від “КрАЗ” це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність “Верби” на полі бою.

“Верба” розроблена на базі бойової частини БМ-21 “Град”, однак пускова установка отримала вдосконалення, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи

“Ми втілили унікальні технічні рішення, які дозволили перевершити “Гради”. Так, час на підготовку залпу вдалося скоротити у 5 разів завдяки мінімізації втручання людини в роботу бойової машини. Якщо боєкомплект “Граду” перезаряджали вручну декілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, – то “Верба” є повністю автоматизованою. Це значно підвищує ефективність виконання бойового завдання”, – сказав директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова Яков Мормило.

В Укроборонпромі кажуть, що на озброєння українського війська прийнято також радіолокаційну станцію 80К6КС1 ("Фенікс") виробництва КП "НВК "Іскра".