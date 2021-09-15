ЗСУ прийняли на озброєння систему залпового вогню "Верба" та радіолокаційну станцію "Фенікс"
Збройні Сили України взяли на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню "Верба", а також радіолокаційну станцію "Фенікс"
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
“Модернізована реактивна система залпового вогню БМ-21У "Град" (ДКР "Верба/1") розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ), що входить до складу Укроборонпрому, прийнята на озброєння Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цифрові системи “Верби” дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Натомість перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин.
В Укроборонпромі заявили, що використання цифрових систем управління вогнем дозволило у рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи вдалось значно підвищити точність. Окрім того, на “Вербу” встановлені сучасні системи цифрового зв’язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні з високопрохідним шасі від “КрАЗ” це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність “Верби” на полі бою.
“Верба” розроблена на базі бойової частини БМ-21 “Град”, однак пускова установка отримала вдосконалення, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи
“Ми втілили унікальні технічні рішення, які дозволили перевершити “Гради”. Так, час на підготовку залпу вдалося скоротити у 5 разів завдяки мінімізації втручання людини в роботу бойової машини. Якщо боєкомплект “Граду” перезаряджали вручну декілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, – то “Верба” є повністю автоматизованою. Це значно підвищує ефективність виконання бойового завдання”, – сказав директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова Яков Мормило.
В Укроборонпромі кажуть, що на озброєння українського війська прийнято також радіолокаційну станцію 80К6КС1 ("Фенікс") виробництва КП "НВК "Іскра".
Станція, що створена для бойового застосування у складі дивізіонів зенітних ракетних військ протиповітряної оборони, виявляє та супроводжує повітряні цілі, а також вимірює їхні координати та швидкість. Ця техніка є продовженням лінійки радарів типу 79К6 і 80К6 та здатна ефективно діяти у складі зенітних ракетних комплексів, які є на озброєнні ЗСУ та низки іноземних армій.
Розробка має такі характеристики: побудова передавального пристрою на твердотільних модулях, використання технологій цифрових антенних решіток, новітня елементна база спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за алгоритмами, створеними фахівцями "Іскри".
Повідомляється, що система має високу мобільність завдяки розташуванню всього апаратного комплексу на одній транспортній платформі вітчизняного виробництва. Це дає змогу розгортати та згортати станцію за декілька хвилин.
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