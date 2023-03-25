ЗСУ за добу знищили 720 російських військових та 11 бронемашин
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року ліквідували близько 169 тис. 890 російських загарбників, при цьому за минулу добу - 720 осіб
Про це у facebook 25 березня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3580 (+6) од;
- бойові броньовані машини ‒ 6932 (+11) од;
- артилерійські системи – 2623 (+7) од;
- РСЗВ – 520 (+9) од;
- засоби ППО ‒ 276 (+0) од;
- літаки – 305 (+0) од;
- гелікоптери – 291 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6);
- крилаті ракети ‒ 911 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5483 (+19) од;
- спеціальна техніка ‒ 279 (+2).
- 24 березня Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі. З 17 по 21 березня зросла кількість смертей серед поранених загарбників через більшу кількість поранень та неякісне медичне забезпечення.
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