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ЗСУ за добу знищили 720 російських військових та 11 бронемашин

25 березня, 2023 субота
09:22
війна з Росією ЗСУ, українські військові

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року ліквідували близько 169 тис. 890 російських загарбників, при цьому за минулу добу - 720 осіб

Про це у facebook 25 березня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3580 (+6) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 6932 (+11) од;
  • артилерійські системи – 2623 (+7) од;
  • РСЗВ – 520 (+9) од;
  • засоби ППО ‒ 276 (+0) од;
  • літаки – 305 (+0) од;
  • гелікоптери – 291 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5483 (+19) од;
  • спеціальна техніка ‒ 279 (+2).

  • 24 березня Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі. З 17 по 21 березня зросла кількість смертей серед поранених загарбників через більшу кількість поранень та неякісне медичне забезпечення.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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