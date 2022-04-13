ЗСУ знищили колону російської техніки підрозділу, що базується у Таджикистані
ЗСУ знищили колону ворожої техніки з 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ, яка розміщується у Таджикистані
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів. Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
201 військова база Центрального округу РФ базується у Таджикистані. Станом на 2018 рік її чисельність складала 7 тис.
На світлинах представлені захоплені службові документи та інші цинічні матеріали пропагандистського характеру:
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе