ЗСУ знищили колону російської техніки підрозділу, що базується у Таджикистані

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



"В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗСУ спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів. Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.



201 військова база Центрального округу РФ базується у Таджикистані. Станом на 2018 рік її чисельність складала 7 тис.



На світлинах представлені захоплені службові документи та інші цинічні матеріали пропагандистського характеру:





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