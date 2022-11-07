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ЗСУ знищили ворожий літак Су-25, склад боєприпасів, 3 системи ППО та вразили 6 районів скупчення окупантів

7 листопада, 2022 понедiлок
18:40
війна з Росією

За добу 7 листопада Збройні Сили України ліквідували літак армії РФ Су-25, 6 районів зосередження рашистів, 3 засоби протиповітряної оборони та склад з боєприпасами

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що протягом поточної доби українська авіація завдала по рашистах 9 ударів. А українська ППО збила ворожий літак Су-25.

Внаслідок ударів ЗСУ уражені 6 районів зосередження російських окупантів, озброєння та військової техніки. Також три позиції засобів протиповітряної оборони армії РФ.

Бійці українських ракетних військ і артилерії 7 листопада уразили 4 пункти управління російських військових, два райони зосередження живої сили, БК і техніки. Крім цього, знищений склад боєприпасів загарбників.

  • Збройні Сили України протягом 6 листопада ліквідували на Півдні 14 окупантів та знищили пункт управління безпілотниками, кілька одиниць автобронетехніки й склади з боєприпасами ворога. 

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ППО
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
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