Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що протягом поточної доби українська авіація завдала по рашистах 9 ударів. А українська ППО збила ворожий літак Су-25.

Внаслідок ударів ЗСУ уражені 6 районів зосередження російських окупантів, озброєння та військової техніки. Також три позиції засобів протиповітряної оборони армії РФ.

Бійці українських ракетних військ і артилерії 7 листопада уразили 4 пункти управління російських військових, два райони зосередження живої сили, БК і техніки. Крім цього, знищений склад боєприпасів загарбників.

Збройні Сили України протягом 6 листопада ліквідували на Півдні 14 окупантів та знищили пункт управління безпілотниками, кілька одиниць автобронетехніки й склади з боєприпасами ворога.

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