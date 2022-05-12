ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у facebook.

"Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині", - повідомили у ОК "Південь".

На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Проте атакувати чи просунутись йому наші підрозділи не дозволяють.

По Одещині ворог здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

7 травня на Миколаївщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та військову техніку ворога.

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