ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
У середу, 11 травня, в Херсонській області було знищено склад з боєприпасами російських окупантів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у facebook.
"Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині", - повідомили у ОК "Південь".
На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Проте атакувати чи просунутись йому наші підрозділи не дозволяють.
По Одещині ворог здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.
Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.
- 7 травня на Миколаївщині ЗСУ знищили склад із боєприпасами та військову техніку ворога.
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