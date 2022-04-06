ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступу для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Існує загроза використання ними ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Росіяни завдають ударів по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.



Водночас вони намагаються покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Можливе застосування території Придністров'я для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь готуються до прийому літаків.



Росіяни намагаються залучити до війни проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати, однак це суттєво не вплине на хід бойових дій через їхню малу кількість.



"Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Одна батальйона тактична група знищена, інша - виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область", - зазначили в Генштабі ЗСУ.



На Волинському напрямку ознак формування ворожого наступу немає. Визначені підрозділи ЗС Білорусі прикривають ділянку українсько-білоруського кордону.



На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина виведених підрозділів ворога перебуває в Білорусі. Триває відновлення, імовірно, з метою їхнього перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення підрозділів РФ для сковування дій Сил оборони України та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки. Іншою метою є допомога Білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.



На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, виведені до Брянської та Курської областей РФ.



На Слобожанському напрямку росіяни продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.



"За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади", - додали в Генштабі ЗСУ.



На Ізюмському напрямку окупанти намагаються створити ударне угруповання та продовжити наступ у напрямку Слов’янська та Барвінкового.



На Донецькому напрямку росіяни чинять спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів, ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке, але безуспішно.



Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси, не полишають спроб штурму Маріуполя. Українські військові понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи більші сили підрозділів окупантів.



На Таврійському напрямку, у районі Басані переміщувались окремі підрозділм зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.



На Південнобузькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність і здійснюють заходи з інженерного обладнання позицій, продовжують терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.



"Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка", - зауважили в Генштабі.



ПС ЗСУ 5 квітня знищили 8 російських крилатих ракет. Українська авіація продовжувала підтримувати дії наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по окупантів.



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