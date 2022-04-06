English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб

ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб

6 квітня, 2022 середа
08:12
війна з Росією окупанти гармата

Росіяни відновлюють виведені до РФ підрозділи, переміщують війська для перегрупування, але бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, а 236-та артилерійська бригада 20-ї загальновійськової армії - 20%

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступу для встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Існує загроза використання ними ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Росіяни завдають ударів по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.

Водночас вони намагаються покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Можливе застосування території Придністров'я для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь готуються до прийому літаків.

Росіяни намагаються залучити до війни проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати, однак це суттєво не вплине на хід бойових дій через їхню малу кількість.

"Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Одна батальйона тактична група знищена, інша - виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

На Волинському напрямку ознак формування ворожого наступу немає. Визначені підрозділи ЗС Білорусі прикривають ділянку українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина виведених підрозділів ворога перебуває в Білорусі. Триває відновлення, імовірно, з метою їхнього перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення підрозділів РФ для сковування дій Сил оборони України та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки. Іншою метою є допомога Білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, виведені до Брянської та Курської областей РФ.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

"За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади", - додали в Генштабі ЗСУ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагаються створити ударне угруповання та продовжити наступ у напрямку Слов’янська та Барвінкового.

На Донецькому напрямку росіяни чинять спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів, ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке, але безуспішно.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси, не полишають спроб штурму Маріуполя. Українські військові понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи більші сили підрозділів окупантів.

На Таврійському напрямку, у районі Басані переміщувались окремі підрозділм зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність і здійснюють заходи з інженерного обладнання позицій, продовжують терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

"Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка", - зауважили в Генштабі.

ПС ЗСУ 5 квітня знищили 8 російських крилатих ракет. Українська авіація продовжувала підтримувати дії наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по окупантів.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Білорусь
Харків
Придністров'я
Мурманськ
росіяни
наступ
окупанти
Бєлгород
крилаті ракети
Повітряні сили
перегрупування
Брянська область
Читайте також:
4 квітня, 2022 понедiлок
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
Олексій Данілов
3 квітня, 2022 неділя
Донеччина, Луганщина, Харківщина. Данілов сказав, де "найближчим часом" чекати нових ударів росіян
Путін
3 квітня, 2022 неділя
Путін готовий використати ядерну зброю у війні проти Заходу, - Піонтковський
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.86
  • EUR
    Купівля 32.11
    Продаж 32.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 квітня
08:39
Унаслідок обстрілів окупантами Рубіжного постраждало п'ятеро людей, іще одна загинула, - Гайдай
08:36
Українців попередили про хакерів, які намагаються отримати доступ до облікових записів у Telegram. Радять не переходити за підозрілими посиланнями
08:34
Ексклюзив
Прикордонники повернулися у місця дислокації на Чернігівщині
На очах видно, як місто оживає: територію розміновують, люди помалу повертаються, — боєць ТрО Чернігова про ситуацію в місті
08:25
Княжицький
Микола Княжицький: Як вимикали Еспресо
08:23
Росіяни з повітря атакували Дніпропетровщину, знищили нафтобазу і влучили в завод, - ОВА
07:44
У Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти, - військова адміністрація
07:28
Микола Княжицький
Правозахисники просять Зеленського повернути до етеру канали "Прямий", "Еспресо" та "5" і не обмежувати свободу слова, - Княжицький
06:58
Український культурний фонд
УКФ створив інтерактивну "Мапу культурних втрат"
06:55
Караваєв
Дуже прикро щодня читати жахіття. Російських військових навіть звірами назвати не можна, - футболіст "Динамо" Караваєв
06:39
Джамала
У Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн, - Джамала
06:22
Intel
Компанія Intel зупинила свою роботу в Росії
06:17
До Сєврєродонецька прибув гумконвой ООН, - Гайдай
06:00
Сезар Аспілікуета, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:31
Нова Зеландія
Найбільш значуща економічна відповідь: Нова Зеландія ввела 35% мита на весь російський імпорт
05:18
техніка окупантів
"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї
04:34
окупанти
Вкрали все. У мене не залишилося речей – кеди, кросівки позабирали. Як ще кухню не винесли, - тренер "Колоса" розповів, як провів 37 днів в окупації
04:04
Як впоратись з тугою за домом: Поради від РНБО України
03:54
ФК "Барселона" зібрав 17 тонн їжі для біженців з України
03:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 5 квітня
02:53
Президент України Володимир Зеленський
Біла зала Маріїнського палацу віднині називатиметься Білою залою Героїв України, - Зеленський
02:24
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 6 квітня
02:06
Збірна Росії
У світовому спорті немає місця для злочинців. Після того, що сталося в Бучі, РФ треба ізолювати, - міністр спорту Польщі
01:43
Молдова
Молдова отримає на допомогу українським біженцям майже 700 млн євро
01:27
Інфографіка
Бахмут, Донбас
5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу, - Донецька ОВА
01:03
Туреччина
Посольство Туреччини, яке переїжджало до Чернівців, повернулося у Київ
00:42
ППО THAAD
5 квітня Повітряні сили ЗСУ знищили 8 крилатих ракет окупантів
00:40
Олександр Зінченко, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
00:29
Буча геноцид труп
Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів, - Зеленський
00:28
Зеленський
Сказав те, що потрібно було сказати. Зеленський про своє звернення до Радбезу ООН
00:10
Володимир Жданов
Перестраховуються. У Білгородській області РФ риють окопи
00:04
Дмитро Кулеба
Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції, - Кулеба
2022, вiвторок
5 квітня
23:55
зброя від Естонії
Гармати, гранатомети, дрони та засоби захисту. Естонія передала Україні велику партію військової допомоги
23:54
евакуація
5 квітня Укрзалізниця евакуювала 15 тис. осіб
23:46
розстріл у харківському екопарку
Зі зруйнованого "Фельдман Екопарку" у Харкові почалась евакуація: чотирьох тварин, яких могли усипити, уже вивезли
23:30
ЄС
19 співробітників представництва Росії при ЄС оголошені персонами non grata
23:24
радбез ООН
Не плануємо підливати масла у вогонь, - Китай про війну Росії з Україною у ООН
23:05
В окупованій РФ "Південній Осетії" почали процес підготовки референдуму про входження до складу Росії
23:00
Майже 5 тисяч. Венедіктова назвала число порушених справ з кваліфікацією "воєнний злочин"
22:47
Борис Джонсон
Ви повинні знати правду. Джонсон звернувся до росіян їх рідною мовою
22:36
Олексій Арестович
"Ніхто не здав": Арестович заявив, що його племінник-лікар провів 39 днів в окупації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV