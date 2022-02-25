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Головна війна з Росією "Зупиняйте ворога всюди, де бачите": Зеленський звернувся до українців щодо опору окупантам і закликав протестувальників у РФ продовжувати боротьбу

"Зупиняйте ворога всюди, де бачите": Зеленський звернувся до українців щодо опору окупантам і закликав протестувальників у РФ продовжувати боротьбу

25 лютого, 2022 п'ятниця
07:59
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав українців продовжувати чинити опір російським окупантам, адже дуже важливо, щоб сьогодні ми показали максимальну витримку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зупиняйте ворога всюди. Всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від нас, від українців. Ніхто інший, окрім нас, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі. За нами правда. Знищити наш характер не вийде, ракети й калібр безпорадні проти нашої свободи. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав президент у зверненні.

Зеленський закликав також піклуватися про рідних, людей навколо та допомагати їм з продуктами, знайти укриття, коли діє повітряна тривога, допомагати з доступом до перевіреної офіційної інформації.

Очільник держави також наголосив, що росіяни продовжили ракетні удари по Україні, зокрема, і цивільним, і військовим об'єктам. І мета такої атаки, наголошує Зеленський, - це тиск на цивільних людей та суспільство загалом. 

"Наші хлопці і дівчата - усі захисники України не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили. Ідуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені", - наголосив президент.

Він додав, що "найпотужніші сили світу спостерігають здалеку", і навряд чи Росію переконали введені проти неї санкції. Зеленський також зазначив, що теперішні події нагадують напад на столицю 1941 року. Про це він сказав і у своєму зверненні до росіян.

"Шановні громадяни Російської Федерації. Як я уже сказав, сьогодні вночі почали бомбити жилі квартали міста-героя Києва. Це все нагадує 1941 рік. Усім громадянам РФ, котрі виходять на протести, хочемо сказати - ми вас бачимо. Це означає, що ви нас почули, і це означає, що ви починаєте нам вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", - сказав Зеленський.
 



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Володимир Зеленський
РФ
вторгнення
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