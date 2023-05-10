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Аналітика

1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2022 році, - дослідження Youcontrol

10 травня, 2023 середа
11:10
Економіка

Тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трильйонів грн. Більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу. Основну частину топових підприємств складають компанії, зареєстровані 15-30 років тому

Про секторально-географічний аналіз розвитку найбільших підприємств та головні тренди в ключових сегментах ринку – в спільному дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl. 

Доходи у нафтогазовому секторі та електроенергетиці перевищили трильйон грн. 

Найбільші компанії України зі списку топ 1000 забезпечують понад половину загального обсягу доходів усіх підприємств країни. Кожна з найбільших компаній цього списку згенерувала як мінімум 1,25 млрд грн чистого доходу за 2022 р.

Найбільшими за чисельністю секторами великого бізнесу виявились: нафтогазовий сектор (146 компаній), харчова промисловість (129), електроенергетика (105), сільське господарство (102). Дещо більше ніж по 50 компаній серед топових за виручкою діє у таких секторах як: оптова та роздрібна торгівля, хімічна промисловість, а також металургія.

Ті ж самі галузі економіки широко представлені у згаданому ренкінгу за обсягом чистих доходів, але в інакшому порядку. Перше місце займає нафтогазовий сектор (1,3 трильйона грн або 21% від загальних доходів топ 1000), на другому – електроенергетика (17,3%), далі – роздрібна торгівля (8,3%), сільське господарство (8,1%), харчова промисловість (7,7%), металургія (7%). 

Фото: інфографіка Youcontrol

Коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь, металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у першій тисячі, генерують значно вищі рівні доходів у розрахунку на одне підприємство. Основою ж великого бізнесу України досі залишаються галузі, що використовують природні ресурси. 

Попри явне зростання ролі сфери інформаційних технологій, секторальний профіль і експортну спеціалізацію України досі визначають агрокомплекс та харчопром, а також такі важкі індустрії як: металургія, хімпром та енергетика. 

Концентрація в столиці та промислових центрах.

Близько 51,5% від загального обсягу доходів топ 1000 сконцентровано в компаніях зі столичною “пропискою”. Окрім Києва із 405 компаніями, ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться в промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області. Внаслідок російської агресії частка в загальних доходах традиційних лідерів тогорічних ренкінгів – Харківської та Донецької областей суттєво знизилась до 11-12 місця: 1,6 % і 1,3% сукупних доходів відповідно.

Фото: інфографіка Youcontrol

Географічна структура розміщення великого бізнесу зазнала тектонічних зрушень під час 2022 р. Прив’язка великих діючих компаній до потужних індустріально-фінансових центрів зберігається лише на територіях, віддалених від прифронтової зони, тоді як Харківщина, Донеччина, Луганщина і Херсонщина зазнали великих втрат бізнес-активності через війну. Попри катастрофічний вплив війни на великий бізнес Півдня і Сходу, надію вселяє те, що позиції топ компаній з Дніпра, Запоріжжя та Одеси на бізнес-мапі країни лишаються досить стійкими, наскільки це можливо у нинішніх обставинах.

Топові підприємства з двадцятирічною історією

Основну частину топ 1000 складають старі компанії, зареєстровані 15-29 років тому. Також високі доходи демонструють молоді компанії віком 4-5 років. Однак, серед новостворених підприємств, які швидко почали генерувати мільярдні доходи, є багато перереєстрованих фірм. Їхні акціонери схильні реєструвати такі компанії в межах структуризації бізнесу фінансово-промислових груп та реорганізації державних підприємств з ознаками природних монополій. Часто доходи таких компаній тісно пов’язані з регуляторними рішеннями та наближеністю власників до політичних еліт. 

Середній вік компаній досить різниться залежно від галузі, до якої вони належать. Наймолодші компанії знаходяться в енергетичному, нафтогазовому, готельно-ресторанному та архітектурному секторах із середнім віком від 7 до 9 років з дати держреєстрації. Найстаріші компанії - в наукових дослідженнях, меблевій промисловості, водопостачанні та утилізації, а також коксохімічній промисловості із середнім віком від 24 до 29 років. У нерудній промисловості, фармацевтиці, машинобудуванні та металургії середній вік найбільших компаній становить 19-23 роки, оскільки багато з них успадкували матеріальну базу від капітальної інфраструктури радянських часів. Реєстраційні дати цих компаній пов'язані з періодом після великої приватизації в кінці 1990-х – початку 2000-х рр.

Спокійний 2020-й VS буремний 2022-й: хто вижив та потрапив до ренкінгу найбільших?

Перший аналіз топ 1000 компаній YouControl презентував два роки тому за даними 2020 р. Однак розкриття розпорядниками офіційної звітності за 2021-й явно погіршилося з точки зору актуальності, повноти та точності даних. Тому за базу для реалістичного порівняння змін у секторально-регіональній структурі в воєнному 2022 р.  було коректніше взяти дані саме позаминулого 2020-го.

Оцінюючи учасників найбільших компаній України у 2022 р. із топовими компаніями 2020-го, фахівці YouControl визначили, що склад першої тисячі оновився на 27%. Відтак впродовж останніх двох років 271 компанія покинула ренкінг першої тисячі великого бізнесу в основному через падіння доходів, частково через банкрутства і руйнування, а деякі діючі компанії, можливо, досі не оприлюднили фіндані.

Зі складу топ 1000 компаній за 2022-й повністю вийшли поодинокі підприємста з таких секторів економіки як: "Операції з нерухомістю", "Туризм" і "Спорт і розваги". Ринок купівлі-продажу нерухомості також істотно скоротився, особливо під час першого півріччя минулого року, що не сприяло нарощенню виручки топовими рієлторами.

Доходи компаній за 2022 р. помірно зросли в номінальному виразі. Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 6 трильйонів грн, що на 20% більше, ніж загальні доходи топ 1000 компаній України у 2020 р. (5 трлн грн). Утім такий номінальний приріст навряд чи є приводом для позитивних висновків з огляду на темпи споживчої інфляції 26,6%, які у минулому році повністю “з’їли” весь цей ілюзорний ріст, красномовно вказавши на фактичне падіння суми реальних доходів великого бізнесу.

Лідерами росту за доходами за підсумками 2021-2022 рр. стали компанії таких секторів економіки як: електроенергетика, нафтогаз,  вугільна промисловість, оптова торгівля, інформаційні технології. При цьому найбільше зниження спостерігалось в доходах великих компаній сектору металургії, роздрібної торгівлі, автотрейдингу, транспорту, будівництва та нерудної промисловості.

Ще більше висновків - у повній версії дослідження на сайті YouControl.

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