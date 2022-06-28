101-річного ексохоронця концтабору "Заксенгаузен" засудили до 5 років ув'язнення
Дід своєї провини так і не визнав
Про це інформує DW
Земельний суд у німецькому місті Нойруппін засудив 101-річного колишнього охоронця концентраційного табору "Заксенгаузен" до пʼяти років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні вбивств тисяч ув’язнених.
Процес тривав девʼять місяців. Обвинувачений своєї провини так і не визнав. Він стверджував, що ніколи не служив у "Заксенгаузені". А в той часовий проміжок, який був зазначеним в обвинувачувальних висновках, працював на фермі в Передній Померанії. Проте прокуратура надала документи охоронця концтабору, де імʼя, прізвище та дата народження охоронця табору повністю співпали з даними обвинуваченого.
Через зведений влітку 1936 року концентраційний табір "Заксенгаузен" до завершення Другої світової війни пройшло понад 200 тисяч ув’язнених. Серед них були політичні противники нацистського режиму, а також євреї, сінті та рома, іноземні військовополнені. Десятки тисяч їх загинули від голоду, хворіб, вимушеної праці, медичних експериментів та жорстокого поводження.
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