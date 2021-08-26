13 вересня лоукостер Wizz Air відновить рейс "Київ-Будапешт"

Про це повідомляє НВ.



До кінця жовтня рейси будуть виконуватись двічі на тиждень: по понеділках і п’ятницях. Вони вилітатимуть з аеропорту "Київ ім. Сікорського" (Жуляни).



З листопада кількість рейстів збільшиться до п’яти разів на тиждень - по понеділках, середах, четвергах, п’ятницях і неділях.

З 1 вересня 2021 року до України почне літати ще один європейський лоукостер - Eurowings