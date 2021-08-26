13 вересня лоукостер Wizz Air відновить рейс "Київ-Будапешт"
Угорська авіакомпанія Wizz Air з 13 вересня відновлює рейси "Київ - Будапешт"
Про це повідомляє НВ.
До кінця жовтня рейси будуть виконуватись двічі на тиждень: по понеділках і п’ятницях. Вони вилітатимуть з аеропорту "Київ ім. Сікорського" (Жуляни).
З листопада кількість рейстів збільшиться до п’яти разів на тиждень - по понеділках, середах, четвергах, п’ятницях і неділях.
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