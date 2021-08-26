З вересня до України почне літати німецький лоукостер Eurowings

Про це повідомляє пресслужба "Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф.



Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.

Eurowings здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.