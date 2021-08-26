З вересня до України почне літати німецький лоукостер Eurowings
З 1 вересня 2021 року до України почне літати ще один європейський лоукостер - Eurowings
Про це повідомляє пресслужба "Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Зазначається, що 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф.
Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.
Eurowings здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.
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