14 вересня у Києві метро працюватиме на годину довше через футбол
У ніч з 14 на 15 вересня роботу метрополітену в Києві буде продовжено на 1 годину
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Причина: проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо" - "Бенфіка".
У метро попереджають, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
"Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - закликали у пресслужбі.
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