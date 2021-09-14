14 вересня у Києві метро працюватиме на годину довше через футбол

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.



Причина: проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо" - "Бенфіка".



У метро попереджають, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".



"Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - закликали у пресслужбі.

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