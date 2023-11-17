17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято

Історія Міжнародного дня студентів

Історія бере початок з розгону мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької Республіки поліцією і підрозділами СС. Це сталося 28 жовтня 1939 року в місті Прага. Під час розгону був тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. Через два тижні хлопець помер у лікарні. Його похорон почався 15 листопада й переріс у масштабний протест проти окупації. В протесті взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до сутичок з поліцією.

16 листопада у Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера. На цій нараді було прийнято рішення закрити чеські вищі навчальні заклади. Майно університетів підлягало конфіскації.

17 листопада в Празі та інших університетських містах відбулися вже масові арешти чеських студентів.

9 провідних ватажків студентських організацій було страчено в празьких в'язницях, понад 1200 студентів було заарештовано. На зборах у Лондоні в 1941 році Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у якій день 17 листопада було оголошено Міжнародним днем студентів у пам'ять про події в Чехії.

Сьогодення 17 листопада серед студентської молоді

В наші дні День студента вже традиційно позиціюють не як траурний день пам'яті, а як свято молодості та великих звершень. У цей день студенти розважаються, збираються разом, слухають музику, танцюють, спілкуються.

Традиційно відбуваються наступні формати святкування:

самоорганізовані вечірки в гуртожитку

квартирники

самоорганізовані вечірки в університетах

вечірки клубного типу

офіційні заходи з нагоди Дня студента

В такий день заведено проводити у вишах різні заходи, конференції тощо.