17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято
День студента — свято всіх студентів, яке в Україні відзначають, як і в більшості країн світу, 17 листопада, - також відоме як Міжнародний день студентів
Історія Міжнародного дня студентів
Історія бере початок з розгону мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької Республіки поліцією і підрозділами СС. Це сталося 28 жовтня 1939 року в місті Прага. Під час розгону був тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. Через два тижні хлопець помер у лікарні. Його похорон почався 15 листопада й переріс у масштабний протест проти окупації. В протесті взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до сутичок з поліцією.
16 листопада у Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера. На цій нараді було прийнято рішення закрити чеські вищі навчальні заклади. Майно університетів підлягало конфіскації.
17 листопада в Празі та інших університетських містах відбулися вже масові арешти чеських студентів.
9 провідних ватажків студентських організацій було страчено в празьких в'язницях, понад 1200 студентів було заарештовано. На зборах у Лондоні в 1941 році Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у якій день 17 листопада було оголошено Міжнародним днем студентів у пам'ять про події в Чехії.
Сьогодення 17 листопада серед студентської молоді
В наші дні День студента вже традиційно позиціюють не як траурний день пам'яті, а як свято молодості та великих звершень. У цей день студенти розважаються, збираються разом, слухають музику, танцюють, спілкуються.
Традиційно відбуваються наступні формати святкування:
- самоорганізовані вечірки в гуртожитку
- квартирники
- самоорганізовані вечірки в університетах
- вечірки клубного типу
- офіційні заходи з нагоди Дня студента
В такий день заведено проводити у вишах різні заходи, конференції тощо.
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