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17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято

17 листопада, 2023 п'ятниця
10:54
Суспільство студент, студенти, бакалавр

День студента — свято всіх студентів, яке в Україні відзначають, як і в більшості країн світу, 17 листопада, - також відоме як Міжнародний день студентів

Історія Міжнародного дня студентів

Історія бере початок з розгону мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької Республіки поліцією і підрозділами СС. Це сталося 28 жовтня 1939 року в місті Прага. Під час розгону був тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. Через два тижні хлопець помер у лікарні. Його похорон почався 15 листопада й переріс у масштабний протест проти окупації. В протесті взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до сутичок з поліцією. 

16 листопада у Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера. На цій нараді було прийнято рішення закрити чеські вищі навчальні заклади. Майно університетів підлягало конфіскації. 

17 листопада в Празі та інших університетських містах відбулися вже масові арешти чеських студентів. 

9 провідних ватажків студентських організацій було страчено в празьких в'язницях, понад 1200 студентів було заарештовано.  На зборах у Лондоні в 1941 році Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у якій день 17 листопада було оголошено Міжнародним днем студентів у пам'ять про події в Чехії. 

Сьогодення 17 листопада серед студентської молоді

В наші дні День студента вже традиційно позиціюють не як траурний день пам'яті, а як свято молодості та великих звершень. У цей день студенти розважаються, збираються разом, слухають музику, танцюють, спілкуються.

Традиційно відбуваються наступні формати святкування:

  • самоорганізовані вечірки в гуртожитку
  • квартирники
  • самоорганізовані вечірки в університетах
  • вечірки клубного типу
  • офіційні заходи з нагоди Дня студента

В такий день заведено проводити у вишах різні заходи, конференції тощо.

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