1,9 млн дол за 2 дні: іноземці масово бронюють житло, щоб підтримати українців

Люди бронюють житло в українських містах через сервіс короткотермінової оренди Airbnb, щоб підтримати власників житла.

Так, за дві доби 2 та 3 березня люди забронювали 61 406 ночей в Україні. "Це 1,9 мільйона доларів США для потребуючих хостів", - сказано в повідомленні компанії.

Відзначається, що майже половина цих бронювань була здійснена американцями.

Самі українці власники квартир на сервісі також повідомляють, що отримують десятки бронювань та повідомлення зі словами підтримки.

"Це слова підтримки від людей ЗІ ВСЬОГО СВІТУ, хто останніми днями "забронював" мою кімнату в Києві, яку я раніше здавала. Всі донейти передам далі на потреби України та українців", - написала киянка Ірина Лісова яка виклала десятки скріншотів зі свого акаунту зі словами подяки.



Нагадаємо, міжнародний сервіс для оренди помешкання Airbnb заявив, що призупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Раніше Airbnb пообіцяла надати безкоштовне житло для 100 тисяч українських біженців.

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