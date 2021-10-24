23 жовтня на передовій: з російського боку - 3 обстріли, з українського - 2 поранених
Упродовж минулої доби, 23 жовтня 2021 року, з боку російських військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за 24 жовтня, наводить подробиці Еспресо.TV.
Окупанти гатили по позиціях українських військових неподалік від:
Новозванівки - з мінометів калібру 120 мм.
Новогригорівки - де росіяни та найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
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Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - задовільний.
"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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