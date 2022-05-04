24,5 тис. військових, 1077 танків, 491 система артилерії та 194 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.



За час повномасштабної війни проти України Росія втратила:

особового складу - близько 24,5 тис. військових;

танків - 1077 од.;

бойових броньованих машин - 2610 од.;

артилерійських систем - 491 од.;

РСЗВ - 163 од.;

засоби ППО - 81 од.;

літаків - 194 од.;

гелікоптерів - 155 од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 1867 од.;

кораблів/катерів - 10 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 од.;

спеціальної техніки - 38 од.;

крилатих ракет - 87 од.

"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі ЗСУ.

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