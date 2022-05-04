24,5 тис. військових, 1077 танків, 491 система артилерії та 194 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 4 травня росіяни втратили в Україні близько 24,5 тис. військових, 2610 бронемашин, 1077 танків, 491 систему артилерії та 303 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила:
- особового складу - близько 24,5 тис. військових;
- танків - 1077 од.;
- бойових броньованих машин - 2610 од.;
- артилерійських систем - 491 од.;
- РСЗВ - 163 од.;
- засоби ППО - 81 од.;
- літаків - 194 од.;
- гелікоптерів - 155 од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 1867 од.;
- кораблів/катерів - 10 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 од.;
- спеціальної техніки - 38 од.;
- крилатих ракет - 87 од.
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