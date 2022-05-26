26 травня знищено 87 окупантів, 13 одиниць техніки, гелікоптер і безпілотник, - ОТУ "Схід"
26 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти втратили 87 осіб особового складу та 13 одиниць техніки і дві повітряні цілі
Про це повідомляє ОТУ "Схід" у фейсбуці.
"Сьогодні, 26 травня, наші воїни знищили: особового складу – 87; БМП – 5; артилерійських систем – 3; мінометів – 2; АТТ – 3; вертольотів – 1; БПЛА – 1", - йдеться у зведенні.
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